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Calciomercato

Mercato Milan, continua la sfida alla Juventus per Lewandowski: ma il Barcellona non molla. Ecco le ultime

Avatar di Francesco Aliperta

Published

48 minuti ago

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Mercato Milan, prosegue la sfida alla Juventus per l’ingaggio di Lewandowski ma il Barcellona si gioca le ultime carte

Calciomercato Milan: mentre la stagione 2025/26 volge al termine, la Juventus ha messo nel mirino il potenziamento del proprio reparto offensivo. La priorità assoluta della dirigenza è individuare un centravanti di caratura internazionale che possa raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic, la cui permanenza a Torino è tutt’altro che scontata a causa del difficile nodo legato al rinnovo contrattuale. In questo contesto, il nome che sta scalando le gerarchie è quello di Robert Lewandowski, il cui profilo garantirebbe quel salto di qualità e carisma necessario per tornare a competere ai massimi livelli.

L’attaccante polacco è attualmente vincolato al Barcellona, ma il suo contratto scadrà a giugno, rendendolo uno dei parametri zero più ambiti del mercato europeo. Come sottolineato da Tuttosport, l’agente del calciatore, Pini Zahavi, è stato recentemente avvistato in Italia per avviare i primi sondaggi. Lewandowski ha però fissato una condizione imprescindibile per il suo futuro: «prenderà in considerazione solamente i progetti che possano offrirgli la vetrina della Champions League». Un requisito che mette pressione alle pretendenti italiane, obbligate a centrare la qualificazione europea.

Mercato Milan, inizia il valzer delle punte

Nonostante le lusinghe bianconere, la strada verso il polacco è ricca di ostacoli. Il Barcellona, che sembrava pronto a separarsi dal suo bomber, è tornato a farsi vivo per discutere una possibile permanenza, trasformando un addio scontato in un’opzione ancora percorribile. Parallelamente, la Juventus deve guardarsi le spalle dalla concorrenza interna del Milan. I rossoneri, pur apprezzando Lewandowski, tengono calde altre piste come quella che porta a Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid.

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