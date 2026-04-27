Juve e Milan a mani vuote, affare a sorpresa: prendono Vlahovic

Il destino di Dusan Vlahovic ancora tutto da scrivere: ma tra Juventus e Milan c’è il terzo incomodo, occhio all’affare a sorpresa

Un bomber per il Milan: i rossoneri hanno la necessità di mettere un centravanti di spessore nella rosa di Allegri.

Vlahovic è uno dei nomi più chiacchierati: in scadenza di contratto con la Juventus, il rinnovo sembra essersi arenato dopo un periodo in cui era dato quasi per scontato. Così non è e così non è detto che sarà: il serbo e il club bianconeri sono ancora distanti e c’è da provare a ridurre il gap tra domanda e offerta per arrivare ad un accordo.

Una situazione che stuzzica proprio il Milan che da tempo lavora all’arrivo di Vlahovic in rossonero. Anche in questo caso però la fumata bianca non è vicina ed allora tutto potrà succedere nelle prossime settimane.

Anche perché, come da migliore tradizione, tra le due pretendenti a godere potrebbe essere il terzo incomodo. Il nome di Vlahovic, soprattutto perché gratis, fa gola e riempie i pensieri di tutti i club di alto livello che sono alla ricerca di un centravanti.

Si è parlato di Barcellona, si sussurra della Premier League, ma potrebbe essere un nome a sorpresa a sparigliare le carte e lasciare sia Juventus che Milan a mani vuote.

Niente Vlahovic per il Milan: si inserisce il Bayern Monaco

Dusan Vlahovic nel mirino del Bayern Monaco. Gianluca Di Marzio ha parlato della possibilità che il club tedesco provi a portare il centravanti serbo in Bundesliga.

Il Bayern Monaco si inserisce per Vlahovic (Instagram Dusan Vlahovic) – Milannews24.com

Stando a quanto riferisce, il club campione di Germania è pronto ad acquistare un attaccante che possa essere l’alternativa ad Harry Kane, ma anche giocarsi insieme andando a modificare l’assetto tattico.

Vlahovic è una delle possibilità per la squadra di Kompany, attualmente impegnata nella semifinale di Champions League, ma non l’unica. A favore dei tedeschi la possibilità di un ingaggio più alto rispetto a quello che garantirebbe Juventus e Milan.

A sfavore, il fatto che il centravanti serbo non avrà la garanzia di un posto da titolare, un aspetto da non sottovalutare e che potrebbe spingere Vlahovic a prediligere la soluzione italiana.

Tutto però si deciderà a fine campionato, quando ci sarà in primo luogo l’appuntamento con la Juventus che chiarirà se il 9 bianconero sarà ancora Dusan oppure no. In caso di rottura, occhio al Bayern Monaco, pronto a tentare il calciatore.