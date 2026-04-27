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Calciomercato Milan, nessun riscatto per Bennacer: la Dinamo Zagabria ha già deciso. Ultime
Calciomercato Milan, nessun riscatto per Ismael Bennacer da parte della Dinamo Zagabria: l’algerino tornerà in rossonero
Nonostante la vittoria del campionato con la Dinamo Zagabria, conquistata con ben quattro turni d’anticipo, il percorso di Ismael Bennacer in Croazia sembra essere giunto ai titoli di coda. Come riportato da Calciomercato.com, il centrocampista di proprietà del Milan si appresta a fare ritorno alla base al termine della stagione, poiché il club di Zagabria non pare intenzionato a esercitare il diritto di riscatto.
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Calciomercato Milan, Bennacer e il rebus infortuni: un rendimento a metà
La parabola del giocatore in questa annata è stata altalenante:
- Inizio Promettente: L’avventura era partita sotto i migliori auspici, con il classe ’97 schierato regolarmente al centro della mediana.
- Stop Fisici: Diversi infortuni hanno frenato il suo rendimento, impedendogli di trovare la continuità necessaria per convincere la dirigenza croata.
- Il Nodo Riscatto: L’accordo prevedeva un prestito gratuito con opzione d’acquisto fissata a 10 milioni di euro. Una cifra che la Dinamo, complici le condizioni fisiche del giocatore, non intende investire.
Il ritorno a Milano aprirà nuovi scenari per il centrocampo di Massimiliano Allegri, che dovrà valutare se integrare nuovamente l’algerino o cercare una nuova sistemazione sul mercato internazionale.
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