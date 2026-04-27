Calciomercato
Lukaku e il no del Milan: Allegri guarda altrove. Le possibili destinazioni del belga
Lukaku non sarà il prossimo attaccante del Milan: no di Allegri, queste le possibili destinazioni del belga
Nonostante il costante accostamento di grandi nomi all’attacco rossonero, il futuro di Romelu Lukaku sembra essere sempre più lontano dalla Serie A e, in particolare, da Milanello. Come precisato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il centravanti belga non rientra attualmente nei piani della dirigenza di via Aldo Rossi. Il destino del calciatore appare segnato verso un campionato estero, con il Milan che ha deciso di virare con decisione su profili differenti per la stagione 2026/2027.
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Lukaku e i nuovi obiettivi: le scelte di Allegri
La strategia tecnica tracciata da Massimiliano Allegri e Igli Tare non prevede l’inserimento del “Big Rom” nell’organico rossonero:
- Nessun contatto: Ad oggi, Lukaku non è stato proposto al club, né la dirigenza ha manifestato interesse per intavolare una trattativa con il Napoli.
- Identikit della punta: Allegri sta valutando profili più funzionali al suo 3-5-2, cercando attaccanti con caratteristiche diverse, come dimostrano i recenti sondaggi per Gonçalo Ramos e Sørloth.
- Politica societaria: Il Milan preferisce investire su calciatori che garantiscano una maggiore futuribilità o che si sposino meglio con il nuovo equilibrio salariale del club.
Il Milan continua dunque la sua ricerca del numero 9 ideale, ma la pista che porta a Lukaku è da considerarsi, al momento, totalmente fredda.
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