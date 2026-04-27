Calciomercato Milan, Mendes propone Goncalo Ramos: c’è l’ok di Allegri, rossoneri davanti alla Juve

Calciomercato Milan, Jorge Mendes ha proposto Goncalo Ramos ai rossoneri che sono in pole davanti alla Juve. Ultime

Il calciomercato Milan per l’estate 2026 si accende con un nome di assoluto rilievo internazionale. Come riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Gonçalo Ramos sarebbe ufficialmente in uscita dal Paris Saint-Germain. L’attaccante portoghese, che non rientra più nei piani prioritari del club parigino, è stato proposto a diverse big europee, tra cui la Juventus, ma è soprattutto verso il club rossonero che si starebbero concentrando le attenzioni dei mediatori.

Calciomercato Milan, Gonçalo Ramos e il post-Fullkrug: colpo da Champions

La dirigenza guidata da Igli Tare valuta con estrema attenzione il profilo del classe 2001 per risolvere il cronico problema del gol:

Asse con Jorge Mendes : Il super-agente, CEO della Gestifute, starebbe spingendo per il trasferimento a Milano, sfruttando l’ottimo feeling con la proprietà RedBird e le recenti riunioni con Gerry Cardinale .

: Il super-agente, CEO della Gestifute, starebbe spingendo per il trasferimento a Milano, sfruttando l’ottimo feeling con la proprietà RedBird e le recenti riunioni con . I costi dell’operazione : Sebbene il PSG avesse investito circa 80 milioni per prelevarlo dal Benfica, oggi una cifra vicina ai 40 milioni di euro potrebbe sbloccare la trattativa, rendendolo un obiettivo concreto per la nuova stagione.

: Sebbene il PSG avesse investito circa per prelevarlo dal Benfica, oggi una cifra vicina ai potrebbe sbloccare la trattativa, rendendolo un obiettivo concreto per la nuova stagione. Alternativa di lusso: In un mercato che vede il Milan monitorare anche profili come Sørloth e Guirassy, Ramos rappresenta la scelta più giovane e futuribile per guidare l’attacco di Massimiliano Allegri.

Nelle prossime settimane sono attese evoluzioni decisive: il Milan cerca il suo nuovo numero 9 e Gonçalo Ramos ha già dato segnali di apertura per il trasferimento in Serie A.