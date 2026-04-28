La Fiorentina ha già scelto il sostituto: Milan-Kean senza clausola

L’attaccante della viola può cambiare casacca in estate e Paratici ha già individuato il sostituto: Milan pronto all’assalto

Kean al Milan senza la clausola, ora si può. L’attaccante della Fiorentina resta in orbita rossonera e Allegri lo accoglierebbe volentieri nel proprio reparto offensivo nella prossima stagione.

Per riuscirci c’è da superare l’ostacolo da 62 milioni di euro rappresentato dalla clausola presente nel contratto del calciatore. Un ostacolo che però la stessa Fiorentina potrebbe tirare via. In casa viola, infatti, sono alle prese con una grande rivoluzione dopo le sofferenze di quest’anno e, ormai raggiunta la salvezza (anche se non ancora matematica), è tempo di capire chi farà parte del nuovo corso viola.

Un corso che dovrebbe partire senza Moise Kean: tra polemiche e infortuni, l’ex Juventus quest’anno ha avuto un rendimento inferiore rispetto alla precedente stagione e il rapporto con l’intero ambiente non sembra essere più ottimo.

Paratici si starebbe già muovendo per cercare un nuovo centravanti e lo avrebbe individuato in Serie A: si tratta di Mateo Pellegrino, attaccante che bene sta facendo da ormai un anno e mezzo al Parma.

Il suo arrivo sarebbe il preludio alla partenza di Kean che potrebbe essere ceduto anche con lo sconto.

Kean via con lo sconto: il Milan sfida la Premier

La Fiorentina, infatti, non ha nessuna intenzione di tirare la corda per Kean ed è consapevole che, dopo un’annata del genere, una separazione farebbe bene a tutti.

Pellegrini il dopo Kean alla Fiorentina (Instagram Mateo Pellegrino) – Milannews24.com

Ecco perché, anche in considerazione del rendimento non certo eccezionale di quest’anno, a Firenze pensano anche ad un addio per un prezzo minore rispetto alla clausola. Si parla di una cifra intorno ai 45 milioni di euro che potrebbero essere sufficienti per strappare Kean alla Fiorentina.

Il Milan è ovviamente interessato e spera di poter approfondire il discorso una volta messa in cassaforte la qualificazione in Champions. I rossoneri dovranno acquistare probabilmente due centravanti per il prossimo anno e Kean è uno dei nomi in cima alle preferenze di Allegri.

Da vincere la concorrenza della solita Premier League dove non mancano gli apprezzamenti per l’ex calciatore del Paris Saint-Germain, che in Inghilterra ha vestito la maglia dell’Everton senza però impressionare.

Potrebbe volere la sua personale vendetta, anche se la possibilità di giocare al Milan non lo lascia certo indifferente, così come il tornare ad essere allenato da Allegri. Servono però 45 milioni e l’arrivo di Pellegrino a Firenze: le due condizioni perché Kean si vesti rossonero.