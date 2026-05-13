Allegri-Milan, fine dei giochi: c’è una nuova clamorosa ipotesi

Massimiliano Allegri e il Milan sono ormai alla fine della corsa e restare insieme è sempre meno probabile: nuova ipotesi

Massimiliano Allegri si gioca tutto nelle ultime settimane della stagione. O quasi. Il Milan continua a rincorrere una qualificazione Champions che fino a poco tempo fa sembrava alla portata e che invece oggi è diventata un’incognita pesante.

Troppi passaggi a vuoto, troppa discontinuità, soprattutto nelle partite che avrebbero dovuto dare la svolta definitiva. E quando il Milan rischia di finire fuori dai primi posti, inevitabilmente le domande arrivano subito sull’allenatore.

La posizione di Allegri non viene considerata saldissima e non è il solo. Dentro il club esistono riflessioni aperte su tutto: da Furlani a Tare, passando per i calciatori, tutti sono sotto osservazione.

In questo clima sta tornando di moda l’ipotesi Nazionale per Allegri, questa volta però con uno scenario clamoroso.

Allegri in Nazionale: spunta la coppia per l’Italia

Il nome dell’allenatore rossonero continua infatti a circolare attorno alla Nazionale italiana. La FIGC sta valutando diversi scenari dopo mesi complicati e Allegri viene considerato uno dei profili più esperti e credibili per gestire una fase di ricostruzione.

Coppia Allegri-Ranieri in Nazionale (Screen youtube Ac Milan) – Milannews24.com

Nelle ultime ore a parlarne è stato Gianluca Di Marzio, voce di Sky Sport, che ha aperto a una possibilità abbastanza particolare: “Non escluderei la coppia Allegri-Ranieri, con Ranieri con un ruolo diverso rispetto a quello di CT”.

Un’idea che dentro il calcio italiano starebbe iniziando a girare davvero. Secondo Di Marzio, Ranieri potrebbe avere “un ruolo tecnico all’interno della nazionale e non da CT che sarebbe Allegri”. E poi c’è anche il tema dei rapporti personali: “I rapporti con Malagò sono ottimi”.

Parole che inevitabilmente accendono riflessioni. Perché Ranieri oggi rappresenta una figura molto stimata trasversalmente, capace forse di tenere insieme ambiente federale, spogliatoio e comunicazione esterna.

Allegri invece porterebbe esperienza internazionale e gestione della pressione, due aspetti che negli ultimi anni sono mancati parecchio all’Italia. Di Marzio ha anche precisato che “non ha avuto ancora una proposta da valutare”, riferendosi proprio a Ranieri.

Però ha aggiunto subito dopo: “Non escludo questa possibilità anche perché Allegri era tra i papabili della Roma”. Ed è qui che il quadro diventa interessante. Perché se davvero il Milan dovesse chiudere la stagione senza Champions, il futuro di Allegri potrebbe cambiare molto rapidamente. E la Nazionale, oggi, sembra molto più di una semplice suggestione da talk show.