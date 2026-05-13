Calciomercato
Allegri-Milan, fine dei giochi: c’è una nuova clamorosa ipotesi
Massimiliano Allegri e il Milan sono ormai alla fine della corsa e restare insieme è sempre meno probabile: nuova ipotesi
Massimiliano Allegri si gioca tutto nelle ultime settimane della stagione. O quasi. Il Milan continua a rincorrere una qualificazione Champions che fino a poco tempo fa sembrava alla portata e che invece oggi è diventata un’incognita pesante.
Troppi passaggi a vuoto, troppa discontinuità, soprattutto nelle partite che avrebbero dovuto dare la svolta definitiva. E quando il Milan rischia di finire fuori dai primi posti, inevitabilmente le domande arrivano subito sull’allenatore.
La posizione di Allegri non viene considerata saldissima e non è il solo. Dentro il club esistono riflessioni aperte su tutto: da Furlani a Tare, passando per i calciatori, tutti sono sotto osservazione.
In questo clima sta tornando di moda l’ipotesi Nazionale per Allegri, questa volta però con uno scenario clamoroso.
Allegri in Nazionale: spunta la coppia per l’Italia
Il nome dell’allenatore rossonero continua infatti a circolare attorno alla Nazionale italiana. La FIGC sta valutando diversi scenari dopo mesi complicati e Allegri viene considerato uno dei profili più esperti e credibili per gestire una fase di ricostruzione.
Nelle ultime ore a parlarne è stato Gianluca Di Marzio, voce di Sky Sport, che ha aperto a una possibilità abbastanza particolare: “Non escluderei la coppia Allegri-Ranieri, con Ranieri con un ruolo diverso rispetto a quello di CT”.
Un’idea che dentro il calcio italiano starebbe iniziando a girare davvero. Secondo Di Marzio, Ranieri potrebbe avere “un ruolo tecnico all’interno della nazionale e non da CT che sarebbe Allegri”. E poi c’è anche il tema dei rapporti personali: “I rapporti con Malagò sono ottimi”.