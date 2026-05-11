Moretto rivela: «In questo momento al Milan tutte le aree sono sotto osservazione. Il futuro di Tare è incerto, ma non è il solo»

La crisi sportiva dei rossoneri di Massimiliano Allegri mette sotto esame l’intero organigramma: la Champions è l’unica via per salvare il progetto

Il Milan vive una fase di caos totale. La sconfitta contro l’Atalanta ha esasperato un clima già teso, spingendo Gerry Cardinale a riconsiderare l’intero assetto del club. Le valutazioni della proprietà non risparmiano nessuno, puntando a una ristrutturazione profonda dell’organigramma. Secondo Matteo Moretto, la situazione è estremamente fluida: «Nei mesi scorsi dicevo di come Cardinale avrebbe tracciato una linea a fine anno, decidendo in base ai risultati sportivi come e se migliorare l’organigramma rossonero. In questo momento di grande difficoltà a livello sportivo un po’ tutte le aree sono sotto osservazione. C’è la parte societaria, la parte sportiva, la squadra. Questo cambio di ritmo in senso negativo da parte del Milan è un campanello d’allarme veramente grosso. Tra le varie figure sicuramente anche quella del DS Igli Tare è una figura dal futuro incerto, da valutare e sotto esame. Ci sono tanti dubbi all’interno della società Milan».

Il futuro della programmazione sportiva dipende ora dal piazzamento europeo, fondamentale per attrarre campioni internazionali. Moretto ha aggiunto: «Entrare in Champions è fondamentale dal punto di vista economico, di progettazione e anche da un punto di vista mediatico. Un conto è andare a trattare con Goretzka dicendogli che farà la Champions e un conto è privare un calciatore di quel livello di questo tipo di competizione. Queste ultime partite saranno molto molto importanti. Riflessioni un po’ in tutte le aree. Io credo che in questo momento siano tutti estremamente coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo Champions. A livello pubblico alcune dichiarazioni sono anche fatte per stemperare gli animi, poi dopo internamente magari i discorsi sono diversi».

L’ombra di Tony D’Amico e il futuro dopo Giuntoli

Il riassetto dirigenziale potrebbe presto accogliere volti nuovi. Con l’imminente passaggio di Cristiano Giuntoli all’Atalanta, il Milan osserva con attenzione la posizione di Tony D’Amico. Dopo un ciclo quadriennale vincente a Bergamo, D’Amico rappresenta il profilo ideale per dare stabilità a un’area sportiva attualmente in crisi. La sua capacità di operare in sintonia con le esigenze aziendali potrebbe essere la chiave per il nuovo corso rossonero sotto la guida di RedBird, garantendo la competenza necessaria per tornare a competere ai massimi livelli.