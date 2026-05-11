Il Milan rischia la Champions League ma pensa già al nuovo DS: a D’Amico si aggiunge anche il nome di Paratici. Le ultime

Il club rossonero valuta nuovi profili per rafforzare la dirigenza e supportare il lavoro di Massimiliano Allegri

Il Milan attraversa una fase di profonda riflessione per quanto riguarda il proprio assetto societario. Secondo le ultime rivelazioni fornite da Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera starebbe lavorando attivamente per definire con precisione la figura del Direttore Sportivo in vista della prossima stagione. Tra i candidati più accreditati spicca il nome di D’Amico, profilo già seguito con estremo interesse nelle ultime settimane. Tuttavia, la ricerca non si limita a un unico nome, poiché il club sta esplorando diverse alternative di alto livello per potenziare l’area tecnica.

Come riportato dall’esperto di mercato, la situazione è in continua evoluzione e sono emerse piste suggestive: «I rossoneri stanno ragionando sul ruolo di ds, per cui non c’è solo D’Amico tra i possibili nomi. Oltre a lui, potrebbe riprendere quota anche Paratici. Ci sono stati dei contatti indiretti anche con lui». Queste dichiarazioni confermano che la società vuole valutare ogni opzione disponibile prima di prendere una decisione definitiva che possa garantire stabilità al progetto.

Sviluppi societari e contatti in corso

L’ipotesi di un inserimento di Fabio Paratici rappresenta una novità significativa nel panorama milanista. La sua esperienza internazionale e la conoscenza profonda del calcio italiano potrebbero essere fattori determinanti per affiancare il lavoro sul campo di Massimiliano Allegri. I contatti indiretti citati indicano una fase di sondaggio che potrebbe portare a sviluppi concreti nei prossimi giorni, delineando un nuovo organigramma.

Il futuro DS avrà il compito cruciale di coordinare le manovre di calciomercato e garantire una sinergia totale tra squadra e società. In un momento così delicato, la scelta di una figura di peso come Paratici o la scommessa su un profilo come D’Amico segneranno la direzione del Milan per gli anni a venire. La proprietà intende muoversi con cautela, conscia che il rafforzamento dirigenziale sia il primo passo fondamentale per mantenere la competitività ai massimi livelli.