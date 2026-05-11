Dal Napoli al Milan, con 20 milioni Tare fa felice Allegri

Possibile operazione tra Napoli e Milan: è destinato a lasciare gli azzurri, con venti milioni può finire in rossonero

Frank Anguissa potrebbe davvero lasciare Napoli. E dopo anni in cui sembrava intoccabile, oggi l’idea non appare più così assurda. Il centrocampista camerunese ha ancora mercato, soprattutto in Premier League, e il Napoli sta iniziando a ragionare su una possibile cessione.

Dentro questo scenario si è inserito anche il Milan. Non come trattativa avanzata, almeno per ora. Però il nome gira, eccome. E gira soprattutto perché Massimiliano Allegri, che resta il profilo più forte per la panchina rossonera, apprezza parecchio quel tipo di centrocampista lì: fisico, esperienza, strappi continui, capacità di coprire campo senza bisogno di costruire una squadra intera attorno a lui.

Anguissa non è un regista elegante. Non è neppure uno che vive di numeri offensivi. Però quando manca te ne accorgi subito. A Napoli è successo spesso.

Anguissa via da Napoli: Tare osserva

Igli Tare sta iniziando a muoversi su profili già pronti, gente che conosce bene la Serie A e che possa alzare immediatamente il livello della squadra. Anguissa risponde a queste caratteristiche.

Tare osserva la situazione Anguissa (Instagram Frank Anguissa) – Milannews24.com

E il prezzo, attorno ai 20 milioni, viene considerato ancora gestibile. Il problema semmai è un altro: la concorrenza inglese. Dalla Premier qualcosa si muove da settimane. Anguissa lì ha lasciato ottimi ricordi ai tempi del Fulham e il richiamo economico resta forte.

A quasi trent’anni potrebbe essere l’ultimo contratto davvero pesante della carriera e questo conta parecchio nelle valutazioni del giocatore. Il Milan però prova a giocarsi altre carte. Il progetto tecnico, la centralità dentro la squadra e soprattutto la possibilità di diventare subito uno dei riferimenti del centrocampo.

Se davvero sarà Allegri a guidare il Milan, allora il mercato rossonero cambierà parecchio rispetto alle ultime stagioni. Meno ricerca ossessiva del palleggio e più attenzione all’equilibrio, alla struttura fisica, ai giocatori che sanno reggere partite sporche.

Ed è qui che Anguissa diventa un nome credibile. Nel Napoli dello scudetto era stato devastante per continuità e presenza atletica. Poi ci sono stati mesi più complicati, anche per colpa di una squadra che ha perso riferimenti tattici e serenità.

Però il giocatore resta di alto livello. E Allegri lo sa benissimo. La sensazione è che il Napoli non farà barricate davanti a una buona offerta. Conte, se resterà, potrebbe chiedere un centrocampo diverso.

Più aggressivo in avanti, meno legato alle rotazioni viste negli ultimi anni. Il Milan intanto osserva. Senza ancora affondare davvero. Perché prima andranno chiariti allenatore, assetto societario e budget reale. Però il nome di Anguissa è uno di quelli che continuano a tornare nei discorsi interni. E di solito succede quando un’idea, piano piano, sta iniziando a prendere forma davvero.