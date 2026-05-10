Il destino di Nkunku è segnato: in estate sarà cessione. Ecco tutti i dettagli svelati da Fabrizio Romano

Il club rossonero apre alla cessione del francese e avvia i contatti ufficiali con l’agente Pini Zahavi: ecco tutti i dettagli svelati da Fabrizio Romano

Le voci di mercato attorno al Milan si infiammano nuovamente, questa volta riguardando uno dei nomi più discussi della rosa. L’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha infatti svelato una realtà importante: il club è pronto a valutare la partenza di Christopher Nkunku davanti a proposte economicamente vantaggiose. La dirigenza meneghina sembra dunque intenzionata a non precludersi alcuna strada, cercando di capire quali scenari potrebbero aprirsi per il talento francese, che finora non ha inciso come sperato nelle dinamiche del Diavolo.

I dialoghi per definire il futuro dell’ex Chelsea sono già entrati nel vivo. Come confermato da fonti vicine all’ambiente rossonero, la società e l’agente del calciatore, il potente Pini Zahavi, hanno iniziato a discutere per trovare una via d’uscita che possa accontentare tutte le parti in causa. In merito a questa delicata situazione, Romano ha dichiarato: «Il Milan è pronto a lasciar partire Nkunku in caso di buone proposte. C’è da capire che offerte arriveranno, quali formule, cosa vorrà fare il giocatore, ma tra il Milan e il suo agente Pini Zahavi sono già partiti i discorsi per un’eventuale soluzione». Il prezzo fissato per il cartellino si aggirerebbe sui 40 milioni di euro, soglia ritenuta necessaria per non generare una minusvalenza a bilancio.

Il rapporto con Allegri e le nuove gerarchie offensive

A pesare sulla decisione del club ci sono anche le precise scelte tecniche di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, nel corso dell’attuale stagione, ha stabilito gerarchie piuttosto chiare, affidandosi con continuità al duo composto da Rafael Leao e Christian Pulisic. Per Nkunku, lo spazio è stato spesso ridotto, complice anche una certa difficoltà di adattamento tattico ai moduli proposti dal tecnico livornese. La possibile cessione permetterebbe al Milan di recuperare risorse preziose da reinvestire in profili più funzionali al progetto tattico di Allegri, chiudendo un capitolo che, nonostante le grandi aspettative iniziali, non ha mai realmente convinto i tifosi.