All’Arsenal non serve, Milan pronto: affare da 46 milioni

Il Milan punta al calciatore che non trova spazio nell’Arsenal: servono 46 milioni di euro per imbastire l’affare

Il Milan arriva all’estate con troppi punti interrogativi per pensare a un mercato lineare. La sensazione è che stavolta possano cambiare davvero molte cose. Dirigenza, strategia, forse anche qualche riferimento tecnico dentro lo spogliatoio.

Soprattutto il livello degli investimenti dipenderà da una sola voce: la Champions League. Entrarci oppure no cambia tutto. Non soltanto per i soldi, che ovviamente pesano, ma anche per il tipo di giocatori che puoi andare a prendere.

Alcuni nomi accettano Milano senza esitazioni se c’è la Champions. Senza quella vetrina, invece, devi convincerli in altro modo. Magari con un progetto giovane, magari promettendo centralità tecnica. Non sempre basta.

In queste settimane il club si sta muovendo su profili diversi dal solito. Più giovani, più internazionali, anche più rischiosi se vogliamo. E uno dei nomi finiti nei radar rossoneri è quello di Ethan Nwaneri, talento dell’Arsenal che in Inghilterra continuano a considerare uno dei prospetti più forti della sua generazione.

Nwaneri-Milan, l’Arsenal apre alla cessione

La situazione, però, è meno semplice di quanto sembrasse un anno fa. Dentro l’Arsenal qualcosa si è fermato. Nwaneri anche al Marsiglia non ha trovato spazio ed allora tra i Gunners sono iniziate riflessioni sul suo futuro.

Nwaneri idea Milan (Instagram Ethan Nwaneri) – Milannews24.com

L’Arsenal, oggi, potrebbe prendere in considerazione una cessione intorno ai 35-40 milioni di sterline. Tradotto: tra i 41 e i 46 milioni di euro. Una cifra alta, sì, ma che a livello economico per i Gunners avrebbe un peso diverso rispetto ad altre operazioni.

Nwaneri arriva dall’accademia e una sua eventuale vendita verrebbe registrata come “puro profitto” nei parametri del FFP inglese. È anche questo il punto. In Premier ormai molti movimenti passano prima dai bilanci e poi dal campo.

Il Milan osserva. Non è ancora una trattativa vera, almeno da quello che filtra, ma il gradimento c’è. E non solo da parte dei rossoneri. Diversi club inglesi ed europei continuano a monitorarlo perché il talento non è sparito all’improvviso.

Resta da capire quanto il Milan possa davvero spingersi oltre su cifre del genere senza Champions League. Quarantasei milioni sono tanti per un ragazzo ancora tutto da costruire, anche se il potenziale è enorme.

Magari si potrebbe abbozzare una formula diversa, ‘testando’ con mano prima il ragazzo. Una scommessa con pochi margini di rischio come garantito da un prestito con diritto di riscatto. Riflessioni in corso, ma a decidere tutto sarà come sempre la Champions.