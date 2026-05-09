Parma Milan Primavera 4-2: gli emiliani ribaltano tutto. Il resoconto del match

Parma Milan Primavera 4-2: crollo rossonero: gli emiliani rimontano e conquistano tre punti pesantissimi

Avanti di due gol e con la partita apparentemente in controllo, la Primavera del Milan spreca tutto e cade contro il Parma al termine di una gara clamorosa. La squadra rossonera, che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, era partita nel migliore dei modi grazie alle reti di Balentien e Zaramella, capaci di indirizzare subito il match e mettere in difficoltà i gialloblù.

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Parma Milan Primavera, rimonta shock del Parma

Con il passare dei minuti, però, il Parma ha cambiato ritmo trovando prima la rete che ha riaperto la sfida con Tigani e poi completando una rimonta incredibile grazie ai gol di Mikolajewski, D’Intino e Cardinali.

Un successo fondamentale per gli emiliani, che conquistano tre punti d’oro e si portano momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della gara della Fiorentina contro la Cremonese.

Resta invece ferma a quota 48 punti la formazione guidata da Renna, protagonista di un blackout costato una sconfitta pesante dopo un ottimo avvio di gara.