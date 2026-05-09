Nkunku in vendita, ecco quanto chiede il Milan per lasciare partire. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con le prime grandi manovre in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei nomi caldi destinati a lasciare Milanello è quello di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, arrivato con grandi aspettative e investimenti record, non è riuscito a lasciare il segno in questa stagione ormai agli sgoccioli, finendo ai margini del progetto tecnico dei rossoneri.

Un investimento che non ha ripagato il Diavolo

Christopher Nkunku era stato il colpo più oneroso dell’ultima campagna acquisti estiva. Tuttavia, il feeling con l’ambiente del Diavolo non è mai sbocciato. La dirigenza, guidata dal Direttore Sportivo Igli Tare ha già preso una decisione definitiva. Tare ha già provveduto a comunicare le intenzioni del club all’agente del calciatore, il potente Pini Zahavi. L’obiettivo è chiaro: trovare una nuova sistemazione che permetta alla società milanese di recuperare parte dell’investimento fatto.

Fissato il prezzo: le cifre dell’operazione

Nonostante l’interesse manifestato dal Fenerbahce durante la finestra di gennaio, il futuro dell’ex stella del Chelsea sembra lontano dalla Turchia, con il procuratore al lavoro per sondare i principali campionati europei. Il Milan ha comunque fissato una base d’asta chiara: per lasciar partire il francese serviranno almeno 35 milioni di euro.