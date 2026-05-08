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Fabrizio Romano si espone su Lewandowski: «Milan in continuo contatto»

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16 minuti ago

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Primo piano di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano si espone su Lewandowski: «Milan in continuo contatto». Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro di Robert Lewandowski appare sempre più lontano dalla Spagna. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social ufficiali, il rinnovo con il club blaugrana sembra ormai un’ipotesi remota. Questa situazione di incertezza ha riacceso i riflettori delle big del calcio italiano. Tra i club maggiormente interessati al calciatore, erano stati segnalati la Juventus e il Milan, sebbene entrambe le società stiano attualmente vivendo una fase di attesa.

PAROLE – «Su Robert Lewandowski la Juventus è molto fredda. C’è stato un incontro con l’agente del giocatore a Milano ma questo incontro, al momento, non ha prodotto un’accelerata: età e costi sono ritenuti i due problemi principali. Il Milan internamente non è completamente convinto dell’operazione Lewandowski e in questo momento non ha dato l’ok all’agente del calciatore. Nel frattempo il polacco ha un’offerta per il rinnovo di un anno con il Barcellona, offerte importanti dall’Arabia e dalla MLS. Per i club italiani, al momento, tutto è ancora fermo».

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