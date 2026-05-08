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Attacco del Milan fallimentare, sono tutti in vendita: su Leao due club di Serie A!
La stagione dell’attacco del Milan si sta rivelando sin qui fallimentare, rivoluzione possibile. Tra i protagonisti anche Leao cercato da due club di Serie A
Il nome più caldo in casa Milan resta quello di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, protagonista di una stagione altalenante tra grandi giocate e momenti di difficoltà, continua infatti ad essere uno dei principali temi di mercato in vista dell’estate.
Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, il club rossonero non considera incedibile il numero 10. La clausola rescissoria da 175 milioni di euro appare fuori mercato, ma il Milan sarebbe disposto a valutare offerte attorno ai 60 milioni.
Al momento non esiste una vera asta internazionale per il portoghese, ma alcuni club stanno monitorando con attenzione la situazione. In particolare resta viva la pista che porta all’Al-Hilal, club saudita dove milita anche l’ex rossonero Theo Hernandez.
Leao Milan, Allegri riflette sul futuro offensivo
Il futuro di Leao si intreccia con quello dell’intero reparto offensivo rossonero. Massimiliano Allegri e la dirigenza stanno infatti valutando una profonda rivoluzione in attacco, con diversi giocatori che potrebbero salutare a fine stagione.
Tra questi ci sono Christopher Nkunku, per il quale il Milan spera di incassare circa 40 milioni, e Santiago Gimenez, valutato almeno 20 milioni. Anche il futuro di Christian Pulisic resta da chiarire, soprattutto per via del contratto in scadenza nel 2027 e di un rinnovo attualmente fermo.
Il Milan, comunque, preferirebbe evitare una cessione di Leao in Serie A per non rafforzare una diretta concorrente. Nonostante questo, attenzione anche agli interessamenti di Napoli e Roma, piste che potrebbero diventare più concrete nelle prossime settimane.
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