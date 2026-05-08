Gli occhi del Milan in Spagna: dal Real Madrid può arrivare Alaba. Ecco la situazione del difensore austriaco

Il noto agente ha proposto ai rossoneri il difensore del Real Madrid in scadenza, ma la concorrenza internazionale e i dubbi fisici frenano l’affare

L’asse tra il Milan e l’agente israeliano Pini Zahavi si fa sempre più rovente. Durante gli ultimi incontri non si è discusso soltanto del futuro di Robert Lewandowski, il bomber del Barcellona accostato con insistenza ai rossoneri, o della cessione di Christopher Nkunku, ormai prossimo all’addio dopo una sola stagione a Milano. La riunione è stata l’occasione ideale per parlare del calciomercato Milan e per sondare il terreno su un altro pezzo pregiato della scuderia Zahavi: David Alaba. Il difensore del Real Madrid vedrà scadere il suo contratto il prossimo 30 giugno e si prepara a una nuova avventura professionale lontano dalla Spagna.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è in piena evoluzione. Il quotidiano spiega che «Zahavi sta proponendo l’austriaco a diversi top club europei, tra cui anche Milan e Juventus. Il giocatore, dopo una stagione in cui ha collezionato finora appena 14 presenze tra tutte le competizioni, ha grande voglia di giocare e di tornare ad avere un ruolo da protagonista. Rossoneri e bianconeri hanno recepito la proposta di Zahavi e ora faranno le loro valutazioni su Alaba: se da un punto di vista tecnico è una certezza, i dubbi sono soprattutto sul suo fisico visto che ha una cartella clinica ultimamente abbastanza ricca». Queste incertezze spingono la dirigenza di via Aldo Rossi a una riflessione profonda prima di procedere.

La corsa internazionale per Alaba e l’ipotesi di un ritorno in patria

Tuttavia, il club rossonero non è l’unico sulle tracce dell’austriaco. La concorrenza è infatti estremamente folta e variegata: il difensore, capace di ricoprire con eccellenza sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro, vanta ammiratori nella MLS americana e soprattutto in Arabia Saudita, dove sono pronti a ricoprirlo di ingaggi milionari. Resta viva anche una pista più romantica legata al suo passato: un possibile ritorno in Austria. In questo scenario, il Salisburgo sarebbe fortemente intenzionato a riportarlo a casa per affidargli il prestigioso compito di «chioccia per i tanti giovani della galassia Red Bull», garantendo esperienza internazionale alla propria rosa.