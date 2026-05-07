Dalla Spagna arriva l’indiscrezione: il Milan è a un passo dall’acquisto di Goretzka! Ecco tutti i dettagli

Il centrocampista del Bayern Monaco è il prescelto di Massimiliano Allegri per blindare la mediana: trattativa serrata per anticipare la concorrenza

Il Milan è pronto a piazzare uno dei colpi più importanti della prossima sessione di mercato, muovendosi con decisione sul fronte dei parametri zero. Secondo quanto riportato da ESPN Deportes, il club rossonero sarebbe ormai vicinissimo a chiudere l’acquisto di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco il prossimo 30 giugno e non rinnoverà il suo legame con i bavaresi, rendendosi disponibile per una nuova avventura professionale dopo anni di successi in Bundesliga.

L’operazione porta la firma di Massimiliano Allegri, che ha individuato nel calciatore tedesco il profilo ideale per completare il reparto di metà campo. Il tecnico livornese cerca giocatori che abbinino fisicità, esperienza internazionale e capacità di inserimento, doti che Goretzka ha dimostrato di possedere in abbondanza, come confermato dalla recente doppietta siglata in campionato contro l’Heidenheim. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è al lavoro per limare gli ultimi dettagli contrattuali: «Il Milan sarebbe molto fiducioso nel raggiungere a stretto giro un accordo con il centrocampista tedesco, anticipando così la concorrenza, italiana e non».

Esperienza e qualità per il nuovo centrocampo rossonero

L’innesto di Goretzka andrebbe a rinforzare un reparto che conta già sulla personalità di leader come Luka Modric e Adrien Rabiot, portando ulteriore peso specifico in vista delle competizioni europee. Nonostante l’interesse di club come Napoli, Juventus e diverse big di Premier League, il Milan sembra aver convinto il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e una proposta di ingaggio vicina ai 5 milioni di euro a stagione. L’obiettivo è blindare l’accordo prima dell’inizio del ritiro estivo, regalando ad Allegri un rinforzo di spessore mondiale senza gravare sulle casse societarie per il costo del cartellino.