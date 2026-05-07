Moretto fa chiarezza: «Goretzka non è a un passo dal Milan! Ad oggi non ci sono sviluppi. Resterei cauto, vi spiego perché»

Moretto smentisce le indiscrezioni spagnole: la trattativa per il tedesco è ferma ai box per motivi economici e legati agli obiettivi stagionali

Dopo l’entusiasmo generato dalle ultime voci provenienti dalla Spagna, arriva una doccia fredda sulle speranze del Milan di assicurarsi Leon Goretzka a parametro zero. Durante un aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista Matteo Moretto ha fatto chiarezza sulla reale situazione del centrocampista del Bayern Monaco, invitando tutto l’ambiente rossonero alla prudenza: «Ti posso dire che nelle ultime ore ESPN ha detto che il Milan è molto vicino all’acquisto di Goretzka. La verità è che non è cambiato nulla rispetto a quello che vi abbiamo raccontato. Il Milan innanzitutto deve entrare in Champions, poi bisogna capire a fine anno quando tutti si siederanno intorno ad un tavolo e capiranno un po’ le evoluzioni in vista del futuro che tipo di strada si vorrà prendere».

L’ostacolo principale, secondo Moretto, non sarebbe solo il piazzamento in classifica della squadra di Massimiliano Allegri, ma la totale assenza di accordi sui dettagli contrattuali più onerosi: «Soprattutto ti dico anche la situazione di Gortezka e il Milan non ha aggiornamenti in merito a commissioni, bonus alla firma e salario del giocatore, che comunque sono tre aspetti importanti dal punto di vista economico. Ad oggi non sono stati fatti passi in avanti. Il Milan segue e gli piacerebbe prendere Goretzka, ma da qui a dire che è vicino secondo me ce ne passa ancora. Non ci sono novità, resterei cauto, perché so che ci sono delle situazioni ancora da superare».

L’intrigo Atletico Madrid e il rifiuto di gennaio

A complicare la corsa del club rossonero, guidato nelle operazioni di mercato da Igli Tare, c’è anche la concorrenza internazionale, con un retroscena particolare legato alla Spagna. Pare infatti che il giocatore abbia una preferenza per i Colchoneros, nonostante un recente passato burrascoso: «Goretzka piace anche in Spagna, all’Atletico Madrid, anche se una storia tra queste due è di odio e amore, perché i Colchoneros a gennaio lo avevano praticamente chiuso, poi Mateo Alemani, il ds dell’Atletico, è volato in Germania per portarsi a casa Goretzka, nella riunione definitiva il giocatore ha detto che per motivi sportivi e personali è voluto restare in Germania».

Il rifiuto invernale del tedesco ha però raffreddato i rapporti con la dirigenza spagnola, creando uno stallo che il Milan potrebbe provare a sfruttare, seppur con molta fatica: «Ad oggi la preferenza di Goretzka sarebbe anche l’Atletico, ma è adesso il club spagnolo a dire “Guarda, a gennaio non sei venuto…”. Vediamo quale sarà la dinamica della situazione. Il Milan è interessato a Goretzka, sì, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa ancora un po’». La partita per il centrocampista è dunque apertissima, ma lontana dalla parola fine.