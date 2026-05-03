Donnarumma sorprende sui social: “Ho firmato un contratto”

Gianluigi Donnarumma ha annunciato di aver firmato il contratto: il post sui social ha spiazzato tutti i fan

Annuncio a sorpresa da parte di Gianluigi Donnarumma. Ha scelto i social il portiere del Manchester City per ufficializzare un importante ‘accordo’ appena siglato: il numero 1 della squadra di Pep Guardiola è convolato a nozze con Alessia Elefante, storica fidanzata.

L’estremo difensore ha voluto annunciare su Instagram il lieto evento con un post molto ironico. Donnarumma ha, infatti, pubblicato la foto di lui insieme alla moglie con gli abiti per le nozze, accompagnato dalla farse: “Long-term contract signed”. Contratto a lungo termine firmato per il calciatore che ora non può certo tirarsi indietro.

“Per sempre sì” ha detto Donnarumma, utilizzando la canzone vincitrice di Sanremo, legato ad Alessia da quasi dieci anni. I due ci sono conosciuti da piccoli a Castellammare di Stabia e nel 2016 si sono fidanzati. La ragazza lo ha seguito a Milano prima, poi a Parigi e a Manchester.

Proprio nella capitale francese il portiere ha chiesto la mano alla sua fidanzata nel 2024: dopo due anni sono finalmente arrivate le attese nozze.

Donnarumma si è sposato: ora caccia alla Premier

Donnarumma ed Alessia Infante hanno detto sì, ma dovranno aspettare un po’ per il viaggio di nozze. Il portiere, infatti, è impegnato nelle ultime partite di Premier League, con il Manchester City in lotta con l’Arsenal per la vittoria del torneo.

Donnarumma si è sposato con Alessia Infante (Instagram Gianluigi Donnarumma) – Milannews24.com

I Gunners hanno vinto ieri 3-0 contro il Fulham, allungando a 6 punti il vantaggio sui Citizens: gli uomini di Guardiola hanno però due partite in meno e giocheranno nel monday night contro l’Everton per restare in scia. Un testa a testa emozionante che fa trattenere il fiato a tutti gli appassionati.

L’estremo difensore spera di poter festeggiare il successo in Premier, mettendosi così alle spalle la delusione mondiale con la Nazionale, una sconfitta che lo ha visto anche piangere nello spiegare i sentimenti provati dopo il ko con la Serbia. Ora però c’è la possibilità di prendersi la personale rivincita.

Nelle prossime settimane si capirà chi avrà la meglio da City e Arsenal, intanto Donnarumma ha già ‘vinto’ la sua personale partita: Alessia ha detto sì e il contratto firmato è “a tempo indeterminato”.