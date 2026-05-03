Mercato Milan, concorrenza fitta per Goretzka: Allegri vuole il tedesco. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Sebbene la sessione estiva di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, le grandi manovre dietro le quinte sono già in pieno fermento. Il Milan sta già delineando la fisionomia della rosa per la prossima stagione. L’obiettivo principale è quello di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampo di caratura internazionale.

Il sogno Goretzka a parametro zero

Il nome che scalda i cuori della dirigenza di via Aldo Rossi è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, classe 1995, è un calciatore moderno che abbina una prorompente forza fisica a un’ottima tecnica individuale, doti che lo hanno reso un pilastro della nazionale tedesca. In uscita dal Bayern Monaco, Goretzka ha già ufficializzato l’addio ai bavaresi e rappresenta l’occasione d’oro del mercato dei parametri zero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Diavolo avrebbe già presentato una prima offerta formale all’entourage del calciatore. Goretzka è considerato il profilo ideale per il modulo di Allegri, capace di garantire inserimenti offensivi e solidità in fase di ripiegamento. Tuttavia, il tedesco non ha ancora sciolto le riserve: la concorrenza internazionale è agguerrita e il giocatore intende valutare ogni dettaglio prima di legarsi ai rossoneri.

Le alternative: Anguissa e Koné

Proprio per non farsi trovare impreparato, il DS Igli Tare ha già pronte le contromosse qualora il piano A dovesse sfumare. Le strategie del club meneghino si sviluppano su due fronti paralleli:

Franck Anguissa : Il mediano camerunense del Napoli potrebbe lasciare l’azzurro in caso di mancata qualificazione europea dei campani. La sua esperienza in Serie A sarebbe una garanzia per il centrocampo di Allegri .

: Il mediano camerunense del potrebbe lasciare l’azzurro in caso di mancata qualificazione europea dei campani. La sua esperienza in sarebbe una garanzia per il centrocampo di . Ismael Ikoné: Il talento canadese del Sassuolo rappresenta il profilo di prospettiva. Koné è un centrocampista duttile, capace di strappare palla e ribaltare l’azione con rapidità.