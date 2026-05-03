Mercato Milan, Allegri chiede quattro rinforzi per la prossima stagione: questi i preferiti del tecnico rossonero

Mercato Milan, Allegri chiede quattro rinforzi per la prossima stagione: per esaudire i desideri sarà decisiva la qualificazione in Champions

Massimiliano Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: la qualificazione alla prossima Champions League può fare una differenza economica da circa 100 milioni di euro per il Milan. Un traguardo che, se raggiunto nelle ultime quattro giornate, dovrà trasformarsi anche in un mercato ambizioso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero chiederà almeno quattro rinforzi per aumentare profondità e qualità della rosa. L’obiettivo è costruire una squadra in grado di sostenere il doppio impegno tra campionato e coppa, provando anche ad alzare il livello rispetto a questa stagione.

A centrocampo il nome preferito è Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Il Milan sta lavorando sull’opportunità a parametro zero, anche se ingaggio e commissioni restano aspetti da valutare.

In difesa il profilo principale resta Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio, seguito da tempo dai rossoneri. Per l’attacco, invece, Allegri apprezza Alexander Sorloth, centravanti norvegese dell’Atletico Madrid, considerato un profilo pronto e fisico.

Oltre a questi tre nomi, il tecnico vorrebbe anche un nuovo esterno a tutta fascia, utile per completare una rosa che dovrà essere più competitiva e profonda. La Champions può diventare la chiave per accelerare il nuovo progetto rossonero.

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