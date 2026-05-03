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Champions Milan, ecco quanto manca all’aritmetica: i rossoneri fanno i conti su Como e Roma
Champions Milan, dopo il pareggio tra Como e Napoli inizia il conto alla rovescia per l’aritmetica: ecco quanti punti mancano
Il pareggio per 0-0 tra Como e Napoli cambia parzialmente lo scenario nella corsa alla prossima Champions League. A quattro giornate dalla fine, il Milan è a +5 sul quinto posto occupato dai lariani e a +6 sulla Roma, che deve ancora scendere in campo contro la Fiorentina.
Per ottenere la qualificazione aritmetica alla massima competizione europea, i rossoneri devono ancora conquistare sei punti, a partire dalla sfida di oggi a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Domenico Berardi, attaccante e simbolo neroverde.
Anche in caso di vittoria contro il Sassuolo, però, il Milan non potrà ancora festeggiare matematicamente la qualificazione. Il conto, infatti, va fatto anche sulla Roma, impegnata lunedì nel proprio turno di campionato.
Lo scenario potrebbe comunque diventare molto favorevole per la squadra di Massimiliano Allegri. Se il Milan dovesse vincere e la Roma non ottenesse punti contro la Fiorentina, il vantaggio sui giallorossi potrebbe salire a 9 lunghezze a tre giornate dalla fine e rispetto ai lariani a 8 punti.
A quel punto ai rossoneri basterebbe un solo punto nelle ultime partite per blindare definitivamente il piazzamento Champions. La sfida contro il Sassuolo, quindi, non può ancora consegnare il verdetto ufficiale, ma può avvicinare in modo decisivo il Milan all’obiettivo stagionale.
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