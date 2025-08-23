Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare della Serie A e il percorso del Milan

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare e il percorso del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 2025/26 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. Qui tutti gli aggiornamenti sulla Serie A e sul cammino dell’Inter. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26.

Risultati Serie A 2025/26

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata

1ª Giornata

Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)

Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)

Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)

Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)

Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)

Juventus-Parma domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)

Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)

INTER-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW

2ª Giornata

Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)

Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)

Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)

Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)

Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Genoa-Juventus domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)

Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)

INTER-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

3ª Giornata

Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)

Juventus-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)

Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)

Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)

Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)

Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)

Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)

Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

4ª Giornata

Bologna-Genoa

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

INTER-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Verona-Juventus

5ª Giornata

Cagliari-INTER

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Verona

Sassuolo-Udinese

6ª Giornata

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

INTER-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Verona-Sassuolo

7ª Giornata

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Verona

Roma-INTER

Torino-Napoli

8ª Giornata

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-INTER

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Verona-Cagliari

9ª Giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Verona

Genoa-Cremonese

INTER-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Parma

10ª Giornata

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Verona-INTER

11ª Giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

INTER-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

12ª Giornata

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

INTER-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Verona-Parma

13ª Giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-INTER

Roma-Napoli

14ª Giornata

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

INTER-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Verona-Atalanta

15ª Giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Verona

Genoa-INTER

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

16ª Giornata

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

INTER-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

17ª Giornata

Atalanta-INTER

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Verona

Parma-Fiorentina

Pisa-Juventus

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Lazio

18ª Giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

INTER-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Parma

Verona-Torino

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno

19ª Giornata

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Verona

Parma-INTER

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

20ª Giornata

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

INTER-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Verona-Lazio

21ª Giornata

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-INTER

22ª Giornata

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

INTER-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Verona-Udinese

23ª Giornata

Bologna-Milan

Cagliari-Verona

Como-Atalanta

Cremonese-INTER

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

24ª Giornata

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-INTER

Verona-Pisa

25ª Giornata

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

INTER-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

26ª Giornata

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-INTER

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Verona

27ª Giornata

Como-Lecce

Cremonese-Milan

INTER-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Verona-Napoli

28ª Giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-INTER

Napoli-Torino

29ª Giornata

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

INTER-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Verona-Genoa

30ª Giornata

Atalanta-Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-INTER

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

31ª Giornata

Cremonese-Bologna

INTER-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Verona-Fiorentina

32ª Giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-INTER

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Verona

33ª Giornata

Cremonese-Torino

INTER-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

34ª Giornata

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-INTER

Verona-Lecce

35ª Giornata

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

INTER-Parma

Juventus-Verona

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

36ª Giornata

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-INTER

Lecce-Juventus

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Verona-Como

37ª Giornata

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

INTER-Verona

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

38ª Giornata

Bologna-INTER

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-Juventus

Verona-Roma



