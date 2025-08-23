Connect with us

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare della Serie A e il percorso del Milan

News

Milan Cremonese 1-1 LIVE: pareggia Pavlovic

News

MN24 - Tifosi Milan, spunta il dato degli spettatori presenti a San Siro: dato da urlo

News

Moviola Milan Cremonese: gli episodi dubbi del match

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e la posizione del Milan di Allegri

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare della Serie A e il percorso del Milan

Milan news 24

Published

55 minuti ago

on

By

Milan

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare e il percorso del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli

La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 2025/26 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. Qui tutti gli aggiornamenti sulla Serie A e sul cammino dell’InterLA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26.

Risultati Serie A 2025/26

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata

1ª Giornata

Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)
Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)
Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)
Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)
Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Juventus-Parma domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)
INTER-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW

2ª Giornata

Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)
Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)
Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Genoa-Juventus domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)
Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
INTER-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)

3ª Giornata

Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)
Juventus-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

4ª Giornata

Bologna-Genoa
Cremonese-Parma
Fiorentina-Como
INTER-Sassuolo
Lazio-Roma
Lecce-Cagliari
Napoli-Pisa
Torino-Atalanta
Udinese-Milan
Verona-Juventus

5ª Giornata

Cagliari-INTER
Como-Cremonese
Genoa-Lazio
Juventus-Atalanta
Lecce-Bologna
Milan-Napoli
Parma-Torino
Pisa-Fiorentina
Roma-Verona
Sassuolo-Udinese

6ª Giornata

Atalanta-Como
Bologna-Pisa
Fiorentina-Roma
INTER-Cremonese
Juventus-Milan
Lazio-Torino
Napoli-Genoa
Parma-Lecce
Udinese-Cagliari
Verona-Sassuolo

7ª Giornata

Atalanta-Lazio
Cagliari-Bologna
Como-Juventus
Cremonese-Udinese
Genoa-Parma
Lecce-Sassuolo
Milan-Fiorentina
Pisa-Verona
Roma-INTER
Torino-Napoli

8ª Giornata

Cremonese-Atalanta
Fiorentina-Bologna
Lazio-Juventus
Milan-Pisa
Napoli-INTER
Parma-Como
Sassuolo-Roma
Torino-Genoa
Udinese-Lecce
Verona-Cagliari

9ª Giornata

Atalanta-Milan
Bologna-Torino
Cagliari-Sassuolo
Como-Verona
Genoa-Cremonese
INTER-Fiorentina
Juventus-Udinese
Lecce-Napoli
Pisa-Lazio
Roma-Parma

10ª Giornata

Cremonese-Juventus
Fiorentina-Lecce
Lazio-Cagliari
Milan-Roma
Napoli-Como
Parma-Bologna
Sassuolo-Genoa
Torino-Pisa
Udinese-Atalanta
Verona-INTER

11ª Giornata

Atalanta-Sassuolo
Bologna-Napoli
Como-Cagliari
Genoa-Fiorentina
INTER-Lazio
Juventus-Torino
Lecce-Verona
Parma-Milan
Pisa-Cremonese
Roma-Udinese

12ª Giornata

Cagliari-Genoa
Cremonese-Roma
Fiorentina-Juventus
INTER-Milan
Lazio-Lecce
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Pisa
Torino-Como
Udinese-Bologna
Verona-Parma

13ª Giornata

Atalanta-Fiorentina
Bologna-Cremonese
Como-Sassuolo
Genoa-Verona
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Milan-Lazio
Parma-Udinese
Pisa-INTER
Roma-Napoli

14ª Giornata

Cagliari-Roma
Cremonese-Lecce
INTER-Como
Lazio-Bologna
Napoli-Juventus
Pisa-Parma
Sassuolo-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Genoa
Verona-Atalanta

15ª Giornata

Atalanta-Cagliari
Bologna-Juventus
Fiorentina-Verona
Genoa-INTER
Lecce-Pisa
Milan-Sassuolo
Parma-Lazio
Roma-Como
Torino-Cremonese
Udinese-Napoli

16ª Giornata

Cagliari-Pisa
Como-Milan
Fiorentina-Udinese
Genoa-Atalanta
INTER-Lecce
Juventus-Roma
Lazio-Cremonese
Napoli-Parma
Sassuolo-Torino
Verona-Bologna

17ª Giornata

Atalanta-INTER
Bologna-Sassuolo
Cremonese-Napoli
Lecce-Como
Milan-Verona
Parma-Fiorentina
Pisa-Juventus
Roma-Genoa
Torino-Cagliari
Udinese-Lazio

18ª Giornata

Atalanta-Roma
Cagliari-Milan
Como-Udinese
Fiorentina-Cremonese
Genoa-Pisa
INTER-Bologna
Juventus-Lecce
Lazio-Napoli
Sassuolo-Parma
Verona-Torino

Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno

19ª Giornata

Bologna-Atalanta
Cremonese-Cagliari
Lazio-Fiorentina
Lecce-Roma
Milan-Genoa
Napoli-Verona
Parma-INTER
Pisa-Como
Sassuolo-Juventus
Torino-Udinese

20ª Giornata

Atalanta-Torino
Como-Bologna
Fiorentina-Milan
Genoa-Cagliari
INTER-Napoli
Juventus-Cremonese
Lecce-Parma
Roma-Sassuolo
Udinese-Pisa
Verona-Lazio

21ª Giornata

Bologna-Fiorentina
Cagliari-Juventus
Cremonese-Verona
Lazio-Como
Milan-Lecce
Napoli-Sassuolo
Parma-Genoa
Pisa-Atalanta
Torino-Roma
Udinese-INTER

22ª Giornata

Atalanta-Parma
Como-Torino
Fiorentina-Cagliari
Genoa-Bologna
INTER-Pisa
Juventus-Napoli
Lecce-Lazio
Roma-Milan
Sassuolo-Cremonese
Verona-Udinese

23ª Giornata

Bologna-Milan
Cagliari-Verona
Como-Atalanta
Cremonese-INTER
Lazio-Genoa
Napoli-Fiorentina
Parma-Juventus
Pisa-Sassuolo
Torino-Lecce
Udinese-Roma

24ª Giornata

Atalanta-Cremonese
Bologna-Parma
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
Juventus-Lazio
Lecce-Udinese
Milan-Como
Roma-Cagliari
Sassuolo-INTER
Verona-Pisa

25ª Giornata

Cagliari-Lecce
Como-Fiorentina
Cremonese-Genoa
INTER-Juventus
Lazio-Atalanta
Napoli-Roma
Parma-Verona
Pisa-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo

26ª Giornata

Atalanta-Napoli
Bologna-Udinese
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Pisa
Genoa-Torino
Juventus-Como
Lecce-INTER
Milan-Parma
Roma-Cremonese
Sassuolo-Verona

27ª Giornata

Como-Lecce
Cremonese-Milan
INTER-Genoa
Parma-Cagliari
Pisa-Bologna
Roma-Juventus
Sassuolo-Atalanta
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Verona-Napoli

28ª Giornata

Atalanta-Udinese
Bologna-Verona
Cagliari-Como
Fiorentina-Parma
Genoa-Roma
Juventus-Pisa
Lazio-Sassuolo
Lecce-Cremonese
Milan-INTER
Napoli-Torino

29ª Giornata

Como-Roma
Cremonese-Fiorentina
INTER-Atalanta
Lazio-Milan
Napoli-Lecce
Pisa-Cagliari
Sassuolo-Bologna
Torino-Parma
Udinese-Juventus
Verona-Genoa

30ª Giornata

Atalanta-Verona
Bologna-Lazio
Cagliari-Napoli
Como-Pisa
Fiorentina-INTER
Genoa-Udinese
Juventus-Sassuolo
Milan-Torino
Parma-Cremonese
Roma-Lecce

31ª Giornata

Cremonese-Bologna
INTER-Roma
Juventus-Genoa
Lazio-Parma
Lecce-Atalanta
Napoli-Milan
Pisa-Torino
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Como
Verona-Fiorentina

32ª Giornata

Atalanta-Juventus
Bologna-Lecce
Cagliari-Cremonese
Como-INTER
Fiorentina-Lazio
Genoa-Sassuolo
Milan-Udinese
Parma-Napoli
Roma-Pisa
Torino-Verona

33ª Giornata

Cremonese-Torino
INTER-Cagliari
Juventus-Bologna
Lecce-Fiorentina
Napoli-Lazio
Pisa-Genoa
Roma-Atalanta
Sassuolo-Como
Udinese-Parma
Verona-Milan

34ª Giornata

Bologna-Roma
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Como
Lazio-Udinese
Milan-Juventus
Napoli-Cremonese
Parma-Pisa
Torino-INTER
Verona-Lecce

35ª Giornata

Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Como-Napoli
Cremonese-Lazio
INTER-Parma
Juventus-Verona
Pisa-Lecce
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
Udinese-Torino

36ª Giornata

Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lazio-INTER
Lecce-Juventus
Milan-Atalanta
Napoli-Bologna
Parma-Roma
Torino-Sassuolo
Verona-Como

37ª Giornata

Atalanta-Bologna
Cagliari-Torino
Como-Parma
Genoa-Milan
INTER-Verona
Juventus-Fiorentina
Pisa-Napoli
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese

38ª Giornata

Bologna-INTER
Cremonese-Como
Fiorentina-Atalanta
Lazio-Pisa
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Napoli-Udinese
Parma-Sassuolo
Torino-Juventus
Verona-Roma

Risultati Serie A 2025/26: il percorso dell’Inter

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.