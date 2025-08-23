News
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare della Serie A e il percorso del Milan
Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare e il percorso del Milan di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli
La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 2025/26 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. Qui tutti gli aggiornamenti sulla Serie A e sul cammino dell’Inter. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A 2026/26.
Risultati Serie A 2025/26
Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone d’andata
1ª Giornata
Genoa-Lecce sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)
Sassuolo-Napoli sabato 23 agosto alle 18.30 (DAZN)
Milan-Cremonese sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN)
Roma-Bologna sabato 23 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Cagliari-Fiorentina domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN)
Como-Lazio domenica 24 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
Atalanta-Pisa domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Juventus-Parma domenica 24 agosto alle 20.45 (DAZN)
Udinese-Verona lunedì 25 agosto alle 18.30 (DAZN)
INTER-Torino lunedì 25 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW
2ª Giornata
Cremonese-Sassuolo venerdì 29 agosto alle 18.30 (DAZN)
Lecce-Milan venerdì 29 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Bologna-Como sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Parma-Atalanta sabato 30 agosto alle 18.30 (DAZN)
Napoli-Cagliari sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN)
Pisa-Roma sabato 30 agosto alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Genoa-Juventus domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN)
Torino-Fiorentina domenica 31 agosto alle 18.30 (DAZN/Sky/NOW)
INTER-Udinese domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
Lazio-Verona domenica 31 agosto alle 20.45 (DAZN)
3ª Giornata
Cagliari-Parma sabato 13 settembre alle 15 (DAZN)
Juventus-INTER sabato 13 settembre alle 18 (DAZN)
Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
Roma-Torino domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
Atalanta-Lecce domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Pisa-Udinese domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
Sassuolo-Lazio domenica 14 settembre alle 18 (DAZN/Sky/NOW)
Milan-Bologna domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
Verona-Cremonese lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
Como-Genoa lunedì 15 settembre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
4ª Giornata
Bologna-Genoa
Cremonese-Parma
Fiorentina-Como
INTER-Sassuolo
Lazio-Roma
Lecce-Cagliari
Napoli-Pisa
Torino-Atalanta
Udinese-Milan
Verona-Juventus
5ª Giornata
Cagliari-INTER
Como-Cremonese
Genoa-Lazio
Juventus-Atalanta
Lecce-Bologna
Milan-Napoli
Parma-Torino
Pisa-Fiorentina
Roma-Verona
Sassuolo-Udinese
6ª Giornata
Atalanta-Como
Bologna-Pisa
Fiorentina-Roma
INTER-Cremonese
Juventus-Milan
Lazio-Torino
Napoli-Genoa
Parma-Lecce
Udinese-Cagliari
Verona-Sassuolo
7ª Giornata
Atalanta-Lazio
Cagliari-Bologna
Como-Juventus
Cremonese-Udinese
Genoa-Parma
Lecce-Sassuolo
Milan-Fiorentina
Pisa-Verona
Roma-INTER
Torino-Napoli
8ª Giornata
Cremonese-Atalanta
Fiorentina-Bologna
Lazio-Juventus
Milan-Pisa
Napoli-INTER
Parma-Como
Sassuolo-Roma
Torino-Genoa
Udinese-Lecce
Verona-Cagliari
9ª Giornata
Atalanta-Milan
Bologna-Torino
Cagliari-Sassuolo
Como-Verona
Genoa-Cremonese
INTER-Fiorentina
Juventus-Udinese
Lecce-Napoli
Pisa-Lazio
Roma-Parma
10ª Giornata
Cremonese-Juventus
Fiorentina-Lecce
Lazio-Cagliari
Milan-Roma
Napoli-Como
Parma-Bologna
Sassuolo-Genoa
Torino-Pisa
Udinese-Atalanta
Verona-INTER
11ª Giornata
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Napoli
Como-Cagliari
Genoa-Fiorentina
INTER-Lazio
Juventus-Torino
Lecce-Verona
Parma-Milan
Pisa-Cremonese
Roma-Udinese
12ª Giornata
Cagliari-Genoa
Cremonese-Roma
Fiorentina-Juventus
INTER-Milan
Lazio-Lecce
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Pisa
Torino-Como
Udinese-Bologna
Verona-Parma
13ª Giornata
Atalanta-Fiorentina
Bologna-Cremonese
Como-Sassuolo
Genoa-Verona
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Milan-Lazio
Parma-Udinese
Pisa-INTER
Roma-Napoli
14ª Giornata
Cagliari-Roma
Cremonese-Lecce
INTER-Como
Lazio-Bologna
Napoli-Juventus
Pisa-Parma
Sassuolo-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Genoa
Verona-Atalanta
15ª Giornata
Atalanta-Cagliari
Bologna-Juventus
Fiorentina-Verona
Genoa-INTER
Lecce-Pisa
Milan-Sassuolo
Parma-Lazio
Roma-Como
Torino-Cremonese
Udinese-Napoli
16ª Giornata
Cagliari-Pisa
Como-Milan
Fiorentina-Udinese
Genoa-Atalanta
INTER-Lecce
Juventus-Roma
Lazio-Cremonese
Napoli-Parma
Sassuolo-Torino
Verona-Bologna
17ª Giornata
Atalanta-INTER
Bologna-Sassuolo
Cremonese-Napoli
Lecce-Como
Milan-Verona
Parma-Fiorentina
Pisa-Juventus
Roma-Genoa
Torino-Cagliari
Udinese-Lazio
18ª Giornata
Atalanta-Roma
Cagliari-Milan
Como-Udinese
Fiorentina-Cremonese
Genoa-Pisa
INTER-Bologna
Juventus-Lecce
Lazio-Napoli
Sassuolo-Parma
Verona-Torino
Risultati Serie A 2025/26: il programma del girone di ritorno
19ª Giornata
Bologna-Atalanta
Cremonese-Cagliari
Lazio-Fiorentina
Lecce-Roma
Milan-Genoa
Napoli-Verona
Parma-INTER
Pisa-Como
Sassuolo-Juventus
Torino-Udinese
20ª Giornata
Atalanta-Torino
Como-Bologna
Fiorentina-Milan
Genoa-Cagliari
INTER-Napoli
Juventus-Cremonese
Lecce-Parma
Roma-Sassuolo
Udinese-Pisa
Verona-Lazio
21ª Giornata
Bologna-Fiorentina
Cagliari-Juventus
Cremonese-Verona
Lazio-Como
Milan-Lecce
Napoli-Sassuolo
Parma-Genoa
Pisa-Atalanta
Torino-Roma
Udinese-INTER
22ª Giornata
Atalanta-Parma
Como-Torino
Fiorentina-Cagliari
Genoa-Bologna
INTER-Pisa
Juventus-Napoli
Lecce-Lazio
Roma-Milan
Sassuolo-Cremonese
Verona-Udinese
23ª Giornata
Bologna-Milan
Cagliari-Verona
Como-Atalanta
Cremonese-INTER
Lazio-Genoa
Napoli-Fiorentina
Parma-Juventus
Pisa-Sassuolo
Torino-Lecce
Udinese-Roma
24ª Giornata
Atalanta-Cremonese
Bologna-Parma
Fiorentina-Torino
Genoa-Napoli
Juventus-Lazio
Lecce-Udinese
Milan-Como
Roma-Cagliari
Sassuolo-INTER
Verona-Pisa
25ª Giornata
Cagliari-Lecce
Como-Fiorentina
Cremonese-Genoa
INTER-Juventus
Lazio-Atalanta
Napoli-Roma
Parma-Verona
Pisa-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo
26ª Giornata
Atalanta-Napoli
Bologna-Udinese
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Pisa
Genoa-Torino
Juventus-Como
Lecce-INTER
Milan-Parma
Roma-Cremonese
Sassuolo-Verona
27ª Giornata
Como-Lecce
Cremonese-Milan
INTER-Genoa
Parma-Cagliari
Pisa-Bologna
Roma-Juventus
Sassuolo-Atalanta
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Verona-Napoli
28ª Giornata
Atalanta-Udinese
Bologna-Verona
Cagliari-Como
Fiorentina-Parma
Genoa-Roma
Juventus-Pisa
Lazio-Sassuolo
Lecce-Cremonese
Milan-INTER
Napoli-Torino
29ª Giornata
Como-Roma
Cremonese-Fiorentina
INTER-Atalanta
Lazio-Milan
Napoli-Lecce
Pisa-Cagliari
Sassuolo-Bologna
Torino-Parma
Udinese-Juventus
Verona-Genoa
30ª Giornata
Atalanta-Verona
Bologna-Lazio
Cagliari-Napoli
Como-Pisa
Fiorentina-INTER
Genoa-Udinese
Juventus-Sassuolo
Milan-Torino
Parma-Cremonese
Roma-Lecce
31ª Giornata
Cremonese-Bologna
INTER-Roma
Juventus-Genoa
Lazio-Parma
Lecce-Atalanta
Napoli-Milan
Pisa-Torino
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Como
Verona-Fiorentina
32ª Giornata
Atalanta-Juventus
Bologna-Lecce
Cagliari-Cremonese
Como-INTER
Fiorentina-Lazio
Genoa-Sassuolo
Milan-Udinese
Parma-Napoli
Roma-Pisa
Torino-Verona
33ª Giornata
Cremonese-Torino
INTER-Cagliari
Juventus-Bologna
Lecce-Fiorentina
Napoli-Lazio
Pisa-Genoa
Roma-Atalanta
Sassuolo-Como
Udinese-Parma
Verona-Milan
34ª Giornata
Bologna-Roma
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Como
Lazio-Udinese
Milan-Juventus
Napoli-Cremonese
Parma-Pisa
Torino-INTER
Verona-Lecce
35ª Giornata
Atalanta-Genoa
Bologna-Cagliari
Como-Napoli
Cremonese-Lazio
INTER-Parma
Juventus-Verona
Pisa-Lecce
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
Udinese-Torino
36ª Giornata
Cagliari-Udinese
Cremonese-Pisa
Fiorentina-Genoa
Lazio-INTER
Lecce-Juventus
Milan-Atalanta
Napoli-Bologna
Parma-Roma
Torino-Sassuolo
Verona-Como
37ª Giornata
Atalanta-Bologna
Cagliari-Torino
Como-Parma
Genoa-Milan
INTER-Verona
Juventus-Fiorentina
Pisa-Napoli
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Udinese-Cremonese
38ª Giornata
Bologna-INTER
Cremonese-Como
Fiorentina-Atalanta
Lazio-Pisa
Lecce-Genoa
Milan-Cagliari
Napoli-Udinese
Parma-Sassuolo
Torino-Juventus
Verona-Roma