Rinnovo Bartesaghi, la firma può arrivare in estate: prolungamento fino al 2031, per allontanare la pressione del Newcastle

Il Milan è pronto a blindare Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 cresciuto nel settore giovanile rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club vuole prolungare il contratto del giovane difensore fino al 2031, con relativo adeguamento economico.

La firma dovrebbe arrivare a fine stagione, quando l’intesa sarà messa nero su bianco. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, lo ha promosso stabilmente nella sua gestione e lo considera uno dei profili su cui costruire il futuro rossonero, anche se oggi contro il Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Pervis Estupiñán.

Bartesaghi Milan, adeguamento e interesse Newcastle

Il Milan potrebbe dover aumentare in modo importante l’ingaggio di Bartesaghi, oggi vicino ai 500 mila euro, anche alla luce dell’interesse del Newcastle. Il club inglese segue con attenzione il terzino italiano, ma la volontà rossonera è chiara: trattenere e valorizzare un patrimonio tecnico cresciuto in casa.

Bartesaghi Milan, numeri e prospettiva

In stagione Bartesaghi ha collezionato 24 presenze da titolare in Serie A, con una media di 78 minuti a partita e 2 gol, entrambi nella gara d’andata contro il Sassuolo. Gli assist sono ancora a zero, ma il dato degli xA fissato a 3.89 secondo Sofascore racconta una produzione offensiva superiore al rendimento statistico finale.

Il valore attuale del giocatore si aggira intorno ai 23 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma margini di crescita ed età rendono il suo profilo ancora più prezioso. Per il Milan, Bartesaghi rappresenta un investimento tecnico ed economico per il presente e per il futuro.

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