Mercato Milan, occhi puntati su Grimaldo per la fascia sinistra: ecco quanto costa l’esterno spagnolo

Mercato Milan, i rossoneri guardano in Germania per rafforzare la fascia sinistra e spunta il nome di Alejandro Grimaldo

La stagione 2024/2025 volge al termine e il Milan si prepara alla sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, un match che potrebbe ufficializzare il ritorno del club in Champions League. Raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, la dirigenza guarda già al futuro: sia il direttore sportivo Igli Tare che il tecnico Massimiliano Allegri hanno tracciato la rotta, puntando a costruire una squadra capace di lottare per la vittoria finale il prossimo anno.

Mercato Milan, riflettori su Alejandro Grimaldo: qualità e numeri da top player

Per competere ai massimi livelli, il Milan necessita di innesti di qualità, specialmente sulla fascia sinistra. Con il giovane Bartesaghi corteggiato dalla Premier League e Pervis Estupiñán che sembra destinato a partire dopo un’annata sottotono, il nome di Alejandro Grimaldo è balzato in cima alla lista dei desideri. Lo spagnolo del Bayer Leverkusen sta vivendo una stagione straordinaria, con uno score impressionante di 14 gol e 11 assist in 43 presenze, cifre che lo rendono uno dei laterali più prolifici d’Europa.

Dal punto di vista economico, l’operazione appare sostenibile per le casse rossonere. Grimaldo ha un contratto in scadenza nel 2027 e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare la Germania per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Anche l’ingaggio, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro netti annui, rientrerebbe nei parametri societari. Un colpo che garantirebbe ad Allegri quella spinta offensiva necessaria per tornare a dominare in Italia e in Europa.