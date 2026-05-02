Mercato Milan, Goretzka si avvicina ma gli ostacoli rimangono: occhio a ingaggio e commissioni

Mercato Milan, Goretzka resta un obiettivo dei rossoneri e gli ostacoli rimangono: grande attenzione a ingaggio e commissioni

Il futuro di Leon Goretzka si conferma uno dei tormentoni più caldi del calciomercato europeo. Nonostante il giocatore sia attualmente concentrato sulla semifinale di ritorno di Champions League con il suo Bayern Monaco, la sua avventura in Baviera sembra giunta al capolinea. Il centrocampista tedesco, infatti, si libererà a parametro zero al termine della stagione, diventando una delle occasioni più ghiotte per le big del continente.

Mercato Milan, sfida a tre in Serie A: rossoneri in pole ma occhio a ingaggio e commissioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Fabrizio Romano, Goretzka avrebbe dato il suo gradimento a un possibile approdo in Serie A. Il Milan si è mosso con convinzione, mantenendo contatti costanti con l’entourage del classe ’95, superando al momento la concorrenza di Juventus e Napoli, che avevano sondato il terreno nei mesi scorsi. Tuttavia, la trattativa non è in discesa: «i costi complessivi dell’operazione, tra ingaggio e commissioni, sono considerati elevati» per i parametri rossoneri, rendendo necessario un incastro economico perfetto.

La concorrenza estera non manca e diverse società internazionali sono pronte a inserirsi nella corsa. La volontà di Goretzka è però chiara: il centrocampista vuole «definire il proprio futuro prima del Mondiale», motivo per cui le prossime settimane saranno fondamentali per capire se il club di via Aldo Rossi riuscirà a mettere a segno il colpo. La pista resta concreta e in continua evoluzione, con nuovi incontri programmati per valutare la sostenibilità del progetto tecnico-economico richiesto dal giocatore.