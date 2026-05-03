Calciomercato Milan, scout a Udinese per seguire Kristensen: obiettivo per la difesa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan non dorme mai. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Nicolò Schira sul suo profilo X, il club rossonero sta intensificando le operazioni di scouting per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. In particolare, un osservatore del Diavolo è stato avvistato ieri pomeriggio sugli spalti del BluEnergy Stadium durante la sfida tra Udinese e Torino.

Mirino puntato su Thomas Kristensen

L’obiettivo principale della missione in terra friulana era Thomas Kristensen, centrale danese classe 2002, finito nel taccuino di Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan che starebbe valutando il profilo del difensore come innesto ideale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. La strada che porta al difensore dell’Udinese, tuttavia, non è priva di ostacoli. Come riportato da Schira, su Thomas Kristensen è già vivo l’interesse di due club di Premier League