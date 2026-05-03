Carnevali a DAZN: «Nessun contatto con le milanesi per Koné, ma il derby di mercato è possibile»

Carnevali allontana le voci su Inter e Milan, ma apre alla cessione del gioiello internazionale: le dichiarazioni a DAZN a pochi istanti dalla sfida

Poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Sassuolo e Milan, l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Oltre a commentare l’importanza del match, il dirigente emiliano ha risposto alle insistenti voci di mercato che vedono il centrocampista Ismael Koné al centro di un possibile duello tra le due sponde del Naviglio, confermando l’appeal internazionale del calciatore ma smentendo trattative già avviate.

IL FUTURO DI ISMAEL KONÉ E IL POSSIBILE DERBY DI MERCATO — «Non ho parlato assolutamente né con l’Inter e né con il Milan di Koné. Abbiamo richieste all’estero, lui ha una vetrina internazionale: è un giocatore di valore, un giocatore che sta dimostrando le sue capacità. Può anche starci che possa nascere un derby tra Inter e Milan: noi dobbiamo pensare a trovare la migliore soluzione migliore per lui ma anche per noi».