Connect with us

News

Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Grosso e Allegri

Published

3 ore ago

on

By

Allegri

Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Grosso e Allegri. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero

Sia prono le danze al Mapei Stadium. Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan sono state appena diramate, sciogliendo gli ultimi dubbi dei due allenatore, Fabio Grosso e Massimiliano Allegri. Ecco le loro scelte per la 35° giornata di Serie A:

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×