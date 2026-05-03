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Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Grosso e Allegri
Formazioni ufficiali Sassuolo Milan: le scelte di Grosso e Allegri. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero
Sia prono le danze al Mapei Stadium. Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan sono state appena diramate, sciogliendo gli ultimi dubbi dei due allenatore, Fabio Grosso e Massimiliano Allegri. Ecco le loro scelte per la 35° giornata di Serie A:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Leao. All. Allegri