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Formazioni ufficiali Verona Milan: le scelte di Sammarco e Allegri
Formazioni ufficiali Verona Milan: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma al Bentegodi oggi alle 15
Di seguito le formazioni ufficiali di Verona-Milan, gara in programma oggi alle 15 e valida per la 33esima giornata di Serie A.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Sarr. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.