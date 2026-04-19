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Verona Milan LIVE 0-1: Gabbia strepitoso in anticipo su Orban salva il risultato
Verona Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 33a giornata di Serie A in programma alle 15
Alle 15 in campo allo stadio Bentegodi, Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Verona Milan: sintesi e moviola
83′ – Gabbia strepitoso su Orban! Salva il risultato con un intervento decisivo in anticipo sull’attaccante del Verona.
74′ – Gol annullato al Milan, aveva segnato Gabbia. Segnalata però una posizione irregolare di Gimenez avvenuta prima del tocco del difensore rossonero.
70′ – Due volte in un minuto Vermesan spaventa il Milan. Prima dalla distanza impegna Maignan con una respinta, poi ancora lui dal vertice sinistro dell’area non inquadra la porta.
63′ – Tre cambi nel Milan, ma in particolare preoccupano le condizioni di Fofana che esce dal campo con una smorfia di dolore. Al suo posto dentro Ricci. Ansia per Allegri anche in vista del big match contro la Juventus.
Inizia il secondo tempo
Finisce il primo tempo
45+2′ – C’è anche il Verona. Belghali impegna Maignan in una respinta bassa.
2 minuti di recupero
40′ – GOL DEL MILAN! Rabiot capisce le intenzioni di Leao che lo cerca in verticale sul suo inserimento e in mancino, in diagonale batte Montipò! 1-0 Milan al Bentegodi.
32′ – Montipò dice no al diagonale mancino di Rabiot, un po’ troppo debole e centrale.
26′ – Altro tentativo su punizione per i rossoneri, questa volta Bartesaghi alla battuta. Sfera che non si abbassa e finisce oltre la traversa.
13′ – Punzione dal vertice sinistro dell’area di rigore per il Milan con Modric che cerca un tiro cross che impensierisce in una respinta Montipò. Poi sul pallone rimesso in mezzo da Bartesaghi ancora Montipò smanaccia via.
1′ – Si parte!
Verona Milan 0-0, IL TABELLINO
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Orban, Sarr. All. Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku, Fullkrug, Gimenez. All. Allegri.