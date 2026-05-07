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Leao può sbarcare in Arabia Saudita: Theo Hernandez vuole portarlo all’Al Hilal. Ok di Inzaghi

Published

1 ora ago

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Leao potrebbe sbarcare nel campionato saudita: Theo Hernandez, con l’ok di Inzaghi, vuole portarlo all’Al Hilal

Il futuro di Rafael Leão al Milan sembra ormai giunto al capolinea. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la separazione in estate è un’opzione sempre più concreta, con il club rossonero rassegnato a perdere il suo numero 10. Tra le piste emerse, la più calda porta in Arabia Saudita, sponda Al-Hilal. Il club saudita, oggi allenato da Simone Inzaghi, potrebbe rappresentare la via d’uscita ideale per un giocatore apparso “svuotato” e spesso contestato dai tifosi in questo complicato 2026.

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Leao e il fattore Theo: reunion all’Al-Hilal

L’ipotesi araba acquista forza grazie a elementi che potrebbero convincere il portoghese a lasciare l’Europa:

  • Rapporti fraterni: All’Al-Hilal Leão ritroverebbe Theo Hernández, compagno di mille battaglie in rossonero, fattore che potrebbe pesare sulla scelta.
  • Cifre dell’affare: Tramontata l’ipotesi della clausola da 175 milioni, il Milan valuta il cartellino tra i 50 e i 60 milioni di euro.
  • Ingaggio pesante: L’Al-Hilal non avrebbe problemi a coprire (e superare) i 7 milioni netti attualmente percepiti da Rafa.
  • Ultima chiamata: Sebbene Leão abbia rifiutato la Saudi League in passato, la rottura con l’ambiente milanista rende l’offerta di Inzaghi una via di fuga dorata.

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