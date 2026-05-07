Calciomercato
Alaba, il sogno a costo zero: Milan a caccia di leadership ma serve la Champions League. E Modric spinge
Alaba è una forte tentazione per il Milan in vista della prossima stagione ma serve la qualificazione in Champions League
Mentre il Milan naviga in acque agitate tra crisi di risultati e tensioni societarie, il calciomercato regala una suggestione che accende le speranze dei tifosi. Il club rossonero sta seriamente riflettendo sulla possibilità di ingaggiare David Alaba a parametro zero. Il difensore austriaco, in scadenza con il Real Madrid, rappresenterebbe quell’innesto di carisma ed esperienza internazionale che Massimiliano Allegri cerca disperatamente per stabilizzare una difesa apparsa troppo fragile nelle ultime uscite, specialmente dopo il blackout di Tomori a Reggio Emilia.
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Alaba e il fattore Europa: la condizione necessaria
L’operazione, per quanto affascinante, non è priva di ostacoli e dipende quasi interamente dal finale di stagione:
- Condizione Champions: La partecipazione alla prossima Champions League è indicata come il fattore decisivo per convincere il giocatore. Alaba non accetterebbe una destinazione priva del massimo palcoscenico europeo.
- Questione Ingaggio: Sebbene il cartellino sia gratuito, lo stipendio dell’austriaco è da top player. Senza i ricavi UEFA, l’affare diventerebbe economicamente insostenibile per le casse di via Aldo Rossi.
- Eredità e Futuro: Insieme a Luka Modrić, Alaba formerebbe una colonna di veterani vincenti su cui ricostruire l’identità del Diavolo nel 2027, portando quella mentalità che sembra essersi smarrita nel girone di ritorno.
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