Hanno scelto Allegri: il Milan dà il via libera

Allegri potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione: il suo nome circola con forte, serve il sì dei rossoneri

Allegri è tornato dentro i pensieri del Real Madrid. Non come suggestione lontana o nome buono per riempire qualche titolo, ma come candidatura reale per il dopo Arbeloa. In Spagna ne parlano da giorni e il punto, adesso, è capire fino a che livello il Milan sia disposto a resistere.

Perché Allegri a Milano ci è appena tornato, ha rimesso mano a una squadra che arrivava da mesi complicati e dentro il club c’è la sensazione che il lavoro sia soltanto all’inizio. Proprio per questo, l’interesse del Real Madrid viene osservato con parecchia attenzione. Anche con un certo fastidio, probabilmente.

Il tecnico livornese piace per motivi molto precisi. A Madrid cercano un allenatore che sappia gestire pressione, spogliatoio e aspettative immediate senza perdere il controllo alla prima settimana difficile. E Allegri, da questo punto di vista, continua ad avere estimatori ovunque. Anche fuori dall’Italia.

Il Real Madrid pensa davvero ad Allegri: “È come Ancelotti”

Secondo quanto riportato da Ok Diario, il Real Madrid non ha mai smesso di seguire Allegri e nelle ultime settimane il suo nome è tornato forte all’interno del club spagnolo. Florentino Perez starebbe valutando profili esperti, già abituati a convivere con grandi campioni e tensioni continue. Allegri, come Mourinho, rientra perfettamente in quel tipo di identikit.

Perez vuole Allegri al Real Madrid (Instagram Real Madrid) – Milannews24.com

Il paragone che circola in Spagna è quello con Carlo Ancelotti. Non tanto per il modo di far giocare le squadre, che resta molto diverso, ma per la capacità di tenere in equilibrio ambienti pesanti senza alimentare caos interno.

Una cosa che al Bernabeu considerano quasi obbligatoria. Il Real arriva da mesi pieni di discussioni. Arbeloa non ha convinto del tutto e alcuni risultati hanno aperto dubbi anche dentro la società. Non è ancora partita una rivoluzione vera, però il club sta facendo valutazioni profonde sulla prossima stagione.

Allegri viene visto come una figura capace di riportare ordine immediato senza dover ricostruire tutto da zero. Il Milan, almeno per ora, non sembra intenzionato ad aprire alcun discorso.

Tutto però può cambiare, soprattutto dopo il crollo subito dalla squadra nelle ultime partite. I dubbi del Milan su Allegri (e di Allegri sul Milan) ci sono e in questo scenario si può inserire il Real Madrid. Perché dopo il rifiuto degli anni scorsi, questa volta il tecnico potrebbe dire sì alla chiamata di Florentino Perez.