Sorloth resta nel mirino del Milan: l’attaccante dell’Atletico può essere un’opportunità per i rossoneri tra costi accessibili e caratteristiche individuali

Il Milan sta monitorando Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid, come potenziale rinforzo per la prossima stagione. Il centravanti norvegese, che ha trovato spazio principalmente come riserva nel reparto offensivo dei colchoneros, è pronto a cambiare squadra per cercare maggiore continuità. La stagione, infatti, l’ha visto principalmente come alternativa al duo Álvarez-Griezmann.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan segue Sorloth da tempo, convinto che possa essere un profilo utile per il suo attacco. L’attaccante è un giocatore forte fisicamente (è alto 1,95 m), con un buon fiuto del gol e in grado di legarsi bene alla squadra, caratteristiche che rispondono alle richieste di Massimiliano Allegri.

Valutazione e opportunità

La valutazione di Sorloth si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere abbordabile per il club rossonero, ma che dipenderà anche dalla partecipazione alla Champions League. La qualificazione europea, infatti, rappresenta un fattore decisivo per attrarre il giocatore, che potrebbe essere più propenso ad accettare la proposta milanista se la squadra di Allegri raggiungerà la qualificazione ai gironi.

Con Sorloth pronto a cercare maggiore spazio e il Milan pronto a rinforzare l’attacco, il prossimo mercato potrebbe portare a novità importanti per entrambe le parti.

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