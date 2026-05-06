Connect with us

News

Calciomercato Milan, Zahavi in città e si parla anche di Alaba: la situazione

Published

34 minuti ago

on

By

alaba

Calciomercato Milan, Zahavi in città e si parla anche di Alaba: la situazione. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Le trame del mercato internazionale interessano nuovamente il calciomercato Milan. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, i radar del club rossonero si sarebbero accesi su David Alaba.

Zahavi e il dossier Alaba: un’occasione a parametro zero

Se inizialmente i colloqui con l’agente Zahavi sembravano vertere esclusivamente sulla situazione di Robert Lewandowski, l’attenzione si è presto spostata su un altro pezzo pregiato della scuderia Zahavi: il difensore austriaco del Real Madrid, destinato a lasciare la Spagna al termine della stagione.

Il suo contratto con le “Merengues” non verrà rinnovato e la lista delle pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero è lunghissima. Tuttavia, il blitz di Zahavi conferma che l’Italia è una destinazione gradita e che sono state già raccolte informazioni concrete sulla fattibilità dell’operazione.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×