Calciomercato Milan, Zahavi in città e si parla anche di Alaba: la situazione. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Le trame del mercato internazionale interessano nuovamente il calciomercato Milan. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, i radar del club rossonero si sarebbero accesi su David Alaba.

Zahavi e il dossier Alaba: un’occasione a parametro zero

Se inizialmente i colloqui con l’agente Zahavi sembravano vertere esclusivamente sulla situazione di Robert Lewandowski, l’attenzione si è presto spostata su un altro pezzo pregiato della scuderia Zahavi: il difensore austriaco del Real Madrid, destinato a lasciare la Spagna al termine della stagione.

Il suo contratto con le “Merengues” non verrà rinnovato e la lista delle pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero è lunghissima. Tuttavia, il blitz di Zahavi conferma che l’Italia è una destinazione gradita e che sono state già raccolte informazioni concrete sulla fattibilità dell’operazione.