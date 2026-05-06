Calciomercato Milan, dilemma Terracciano: il difensore può tornare in rossonero! Ecco perchè

Calciomercato Milan, l’eventuale retrocessione della Cremonese, oggi terzultima, riporterebbe Terracciano a Milanello

Il 35° turno di Serie A ha emesso verdetti pesantissimi per la coda della classifica, con la sconfitta interna della Cremonese per mano della Lazio che agita i sonni dei tifosi grigiorossi. La squadra guidata da Giampaolo si trova ora a quattro lunghezze di distanza dal Lecce e la permanenza nella massima serie appare sempre più un miraggio. Si tratta di un crollo verticale inaspettato, considerando che Baschirotto e soci erano stati la vera sorpresa positiva del girone d’andata prima di sprofondare in una crisi di risultati apparentemente senza fine.

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Calciomercato Milan, Cremonese e l’effetto mercato: Terracciano torna a Milanello?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il destino sportivo della Cremonese è strettamente legato alle strategie di mercato e, di riflesso, alle casse del Milan:

Clausola rescissa : Il riscatto a titolo definitivo di Filippo Terracciano era vincolato esclusivamente alla salvezza del club lombardo.

: Il riscatto a titolo definitivo di era vincolato esclusivamente alla salvezza del club lombardo. Mancato incasso : Con la retrocessione ormai probabile, il Milan perderebbe circa 4 milioni di euro previsti dalla cessione del difensore jolly.

: Con la retrocessione ormai probabile, il Milan perderebbe circa previsti dalla cessione del difensore jolly. Ritorno alla base : Il classe 2003 farà quindi rientro a Milanello al termine della stagione attuale.

: Il classe 2003 farà quindi rientro a Milanello al termine della stagione attuale. Risorsa per Allegri: Spetterà a Massimiliano Allegri valutare il futuro dell’ex Verona, che potrebbe rivelarsi una pedina preziosa sia per la duttilità tattica che per la gestione delle liste UEFA e nazionali.