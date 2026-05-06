Calciomercato
Mercato Milan, il sogno è sempre Goretzka ma serve la Champions League: tutti gli aggiornamenti sul tedesco
Mercato Milan, per il centrocampo della prossima stagione il sogno resta sempre Leon Goretzka ma serve la Champions League
Il finale di stagione rossonero è diventato una corsa contro il tempo per blindare la partecipazione alla prossima Champions League, un traguardo fondamentale non solo per il prestigio, ma per l’intera programmazione sportiva. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco, che lascerà la Germania a parametro zero al termine della stagione, rappresenta il profilo ideale per esperienza e carisma internazionale per guidare la mediana milanista nel 2027.
LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Milan
Mercato Milan, Goretzka e la mediana stellare: il piano di Allegri
Il forcing finale per il tedesco dipende però esclusivamente dal piazzamento tra le prime quattro in Serie A, condizione necessaria per attrarre profili di questo calibro e sostenere i costi dell’operazione:
- Destinazione gradita: Sebbene il Milan sia una meta apprezzata dal giocatore, la concorrenza internazionale e la necessità di giocare nell’Europa che conta rendono la qualificazione Champions l’unica via per battere la concorrenza di Juventus e Inter.
- Costi dell’affare: Nonostante l’arrivo a zero, pesano l’ingaggio elevato e le commissioni, difficili da incastrare senza i ricavi garantiti dal massimo palcoscenico europeo.
- Tridente da sogno: L’ambizione di Allegri è comporre un reparto centrale di assoluto spessore mondiale insieme ad Adrien Rabiot e al confermato (si spera) Luka Modrić.
- Strategia di mercato: La dirigenza valuta Goretzka come una priorità assoluta, monitorando parallelamente alternative come Ismael Koné del Sassuolo nel caso in cui le condizioni economiche non permettessero l’affondo sul tedesco.
Tutto passerà dalle ultime tre sfide di campionato: solo con la “musica della Champions” nelle orecchie, il Milan potrà convincere Goretzka a sposare il progetto rossonero per la prossima stagione.