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Calciomercato Milan, su Ismael Koné c’è una clausola! Decisivo il Mondiale per la valutazione del centrocampista
Calciomercato Milan, su Ismael Koné c’è una clausola! Decisivo il Mondiale per la valutazione del centrocampista canadese del Sassuolo. Le novità
Il futuro di Ismael Koné sarà uno dei temi da seguire con attenzione in vista del prossimo calciomercato estivo. Il centrocampista canadese del Sassuolo è finito nel mirino di diversi club italiani ed esteri, tra cui anche il Milan, come confermato dal direttore sportivo rossonero Igli Tare.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nel contratto di Koné sarebbe presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio. Un dettaglio importante, soprattutto considerando il possibile impatto del prossimo Mondiale sul valore del giocatore.
PAROLE – «Nel contratto di Ismael Koné, accostato al Milan e ad altre squadre italiane ed estere, c’è una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio. Occhio al Mondiale: dovesse performare, il Sassuolo potrebbe appellarsi alla clausola, altrimenti, in caso di operazione fatta prima, bisogna capire se il Sassuolo sarebbe disposto a valutare pagamenti a cifre inferiori».
Il Sassuolo potrebbe quindi valutare formule diverse prima della competizione internazionale, mentre dopo un eventuale grande rendimento con il Canada la clausola diventerebbe il principale riferimento economico. Il Milan osserva, ma la concorrenza resta alta.
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