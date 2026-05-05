Mercato Milan, parla Di Marzio: «La qualificazione in Champions League è importante anche per convincere giocatori come Goretzka»

Mercato Milan, Di Marzio parla delle strategie rossonere ma tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League

Il rush finale della Serie A si accende, con Milan, Juventus e Roma impegnate in una volata serratissima per gli ultimi due posti disponibili in Champions League. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, l’accesso alla massima competizione europea non è solo una questione di prestigio, ma un pilastro fondamentale per la tenuta economica e le strategie di mercato. La differenza di budget tra chi entra nell’Europa che conta e chi resta fuori sposta gli equilibri della programmazione estiva per club prestigiosi come quello di Massimiliano Allegri.

Oltre all’aspetto finanziario, il peso della Champions è determinante per convincere i top player internazionali a scegliere l’Italia. Giocatori di caratura mondiale e a scadenza di contratto cercano garanzie tecniche precise prima di legarsi a un nuovo progetto. Per le società italiane, riuscire a chiudere oggi determinati colpi a parametro zero dipende quasi interamente dal piazzamento finale in classifica, un fattore che pesa come un macigno sulle ambizioni di rinforzo.

Mercato Milan, le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio

«La qualificazione in Champions League è importante dal punto di vista economico e del budget, e sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, e mi riferisco a Milan, Juventus e alla Roma. Ma anche al fascino per certi giocatori come Bernardo Silva che le squadre italiane stanno trattando. Bernardo magari dice alla Juve: “Voglio vedere se andate in Champions”. Per provare a chiudere oggi determinati giocatori a scadenza di contratto evidentemente pesa questo rush finale. Goretzka stesso, che sta per giocare una semifinale con il Bayern, magari lui la Champions vuole continuare a giocarla, spera con la maglia del Milan».

Le parole dell’esperto di mercato chiariscono quanto sia alta la posta in palio. Senza l’Europa dei grandi, obiettivi di lusso come lo stesso Goretzka potrebbero guardare altrove, rendendo il lavoro della dirigenza rossonera estremamente complesso. Per questo, le restanti partite di campionato rappresentano un vero e proprio spartiacque per il futuro tecnico e finanziario dei tre club coinvolti in questa appassionante sfida.