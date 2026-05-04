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Pulisic e il Manchester United: ritorno in Premier? Riflessioni in corso e decisione a fine stagione
Pulisic potrebbe lasciare il Milan a fine stagione: sull’attaccante americano è piombato il Manchester United
Il futuro di Christian Pulisic potrebbe essere nuovamente in Inghilterra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Manchester United ha messo nel mirino l’attaccante statunitense per la prossima stagione, con la chiara intenzione di riportarlo in Premier League dopo la sua precedente esperienza al Chelsea. I Red Devils avrebbero virato con decisione sul classe 1998, preferendolo ad altri profili come Rafael Leão, per il quale si era ipotizzato uno scambio con Zirkzee poi sfumato.
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Pulisic e la valutazione: il piano del Milan
L’operazione per portare il “Capitan America” a Old Trafford si preannuncia complessa e legata a precise condizioni economiche e strategiche:
- Richiesta economica: Il Milan valuta il cartellino di Pulisic circa 60 milioni di euro, cifra necessaria per sedersi al tavolo delle trattative.
- Flessibilità tattica: Secondo TeamTalk, lo United apprezza particolarmente la capacità del giocatore di ricoprire più ruoli, agendo da esterno, trequartista o seconda punta.
- Fattore Mondiale: Il club rossonero non ha fretta di chiudere e vorrebbe attendere il Mondiale per verificare se le prestazioni con la nazionale USA possano far lievitare ulteriormente la valutazione del calciatore.
- Summit a fine stagione: Un incontro tra le parti è previsto al termine del campionato per fare chiarezza sulla volontà del giocatore e sulle reali intenzioni del club britannico.
Nonostante le difficoltà offensive del Milan in questo scorcio di 2026, Pulisic resta un asset pregiato che la società di via Aldo Rossi non svenderà facilmente.