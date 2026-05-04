Vlahovic al Milan, così diventa quasi scontato: Juve senza speranze

Il serbo è tornato al gol ieri in Juventus-Verona, ma non è bastato ai bianconeri: può davvero arrivare al Milan

Calciomercato Milan, riecco Dusan Vlahovic: la punizione contro il Verona ha rotto un digiuno che durava da troppo tempo, complici anche i due infortuni che hanno tenuto fuori dal campo il serbo praticamente tutto il 2026.

Un gol che non è bastato a dare la vittoria alla Juventus contro una squadra appena retrocessa matematicamente in Serie B, complicando non poco il percorso dei bianconeri verso il quarto posto. Questa sera la Roma vincendo si potrebbe portare a -1 dalla squadra di Spalletti, rendendo le ultime tre partite avvincenti per l’ultimo piazzamento utile per la Champions.

Coinvolto in questa bagarre c’è anche il Milan dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo: i rossoneri tirano un sospiro di sollievo per il pareggio di Como e Juve, ma di certo non possono stare tranquilli se la Roma vincerà contro la Fiorentina.

Un finale al cardiopalma dal quale dipenderà anche il calciomercato e il futuro di Dusan Vlahovic: il rinnovo con la Juventus per mesi è sembrato impossibile, poi è diventato quasi certo, ora riecco affiorare dubbi e perplessità, con una trattativa che non si sblocca ancora. In tutto questo è coinvolto anche il Milan, anzi in un caso i rossoneri avrebbero la strada spianata.

Vlahovic-Milan, decide la Champions

Una Juventus fuori dalla Champions League sarebbe un assist mica male per il Milan nella corsa a Vlahovic.

Senza Champions via libera Milan per Vlaohvic (Instagram Dusan Vlahovic) – Milannews24.com

I bianconeri hanno la necessità di acquistare due centravanti importanti o di prenderne uno e confermare Vlahovic, ma senza Champions tutto diventerebbe più complicato. Anche garantire al serbo uno stipendio in linea con quello di Yildiz – e già sarebbe un sacrificio per il calciatore che vedrebbe dimezzarsi l’ingaggio – sarebbe più difficile, così come il rinnovo avrebbe meno fascino per il 9 bianconero.

In quel caso, sempre che il Milan blindi il terzo posto, la proposta rossonero potrebbe essere la più conveniente per Vlahovic considerato che, al momento, dall’estero nessun club si è fatto avanti in maniera consistente.

Quindi Allegri dovrà conquistare i punti che mancano per blindare il terzo posto e poi magari tifare Roma nel duello con la Juventus: con i giallorossi quarti, riuscire a mettere le mani su Dusan Vlahovic potrebbe essere più facile per Igli Tare. Decide la Champions quindi e non è certo una novità.