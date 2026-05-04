Mercato Milan, Moretto conferma: «Contatti con l’entourage di Koné del Sassuolo, è un giocatore che piace ad Allegri»

Mercato Milan, Matteo Moretto svela così l’interesse rossonero per il centrocampista del Sassuolo Koné

Il futuro del calciomercato del Milan inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto attraverso il proprio canale YouTube, i vertici del club e l’allenatore Massimiliano Allegri hanno già iniziato a pianificare le mosse per rinforzare la rosa. L’esperto ha infatti dichiarato: «In questi ultimi giorni la dirigenza insieme ad Allegri hanno parlato e fatto il punto per il mercato estivo. Il tutto gira intorno anche alla qualificazione in Champions, ovviamente».

Il raggiungimento dell’obiettivo europeo resta dunque la condizione fondamentale per definire il budget e la portata degli investimenti. Nonostante questo, il direttore sportivo Igli Tare è già operativo su diversi fronti caldi per garantire al tecnico i profili ideali per il suo sistema di gioco.

Mercato Milan, il duello con l’Inter per Ismael Koné

Il nome che sta catalizzando l’attenzione nelle ultime ore è quello di Ismael Koné, centrocampista che sembra aver messo d’accordo tutte le componenti dell’area tecnica rossonera. Moretto ha approfondito la situazione spiegando che: «Oggi il direttore sportivo Igli Tare ha confermato il nome di Ismael Konè. I rossoneri hanno già avuto contatti con il suo entourage, è un giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri. Su di lui ci sono anche altre squadre come l’Inter, ma le parole di Tare confermano il grande interesse del Milan».

I contatti con l’entourage del calciatore canadese sono dunque già stati avviati, segnale di come il Milan voglia giocare d’anticipo rispetto alla concorrenza dei rivali dell’Inter. La stima di Allegri per il giocatore e le conferme ufficiali di Tare indicano che la trattativa potrebbe decollare definitivamente una volta blindato il posto nella massima competizione europea.