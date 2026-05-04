Mercato Milan, Maignan può lasciare in estate? Sui di lui piomba il Real Madrid. Ecco le dettagli

Mercato Milan, dalla Spagna arriva l’indiscrezione: il Real Madrid piomba su Mike Maignan. Ecco tutti i dettagli

Il futuro di Mike Maignan potrebbe tingersi di “Blanco”. Nonostante un contratto fino al 2031 e la fascia da capitano al braccio, il leader del Milan è finito sotto la lente d’ingrandimento del club più prestigioso al mondo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il portiere francese «è uno dei quattro candidati alla eventuale successione di Courtois» tra le fila del Real Madrid. Le “Merengues” starebbero valutando il suo profilo insieme a quelli di Verbruggen, Kobel e Diogo Costa, quest’ultimo preferito ma decisamente più oneroso.

La necessità del Real di cercare un nuovo numero uno nasce dalle condizioni fisiche di Courtois, spesso frenato dagli infortuni, e dalle lusinghe provenienti dall’Arabia Saudita, che avrebbe presentato al belga una maxi offerta. In questo scenario, Maignan rappresenterebbe l’opportunità più vantaggiosa per le casse del club di Florentino Pérez: «Maignan sarebbe il più economico tra i possibili sostituti sopracitati, perlomeno lato cartellino».

Mercato Milan, le cifre dell’affare e il ruolo di Allegri

Sebbene il Milan consideri Maignan un pilastro fondamentale, la filosofia societaria degli ultimi anni è chiara: davanti all’offerta giusta, nessuno è incedibile. Per convincere i rossoneri a privarsi del proprio fuoriclasse tra i pali potrebbero ‘bastare’ 25/30 milioni, una cifra che permetterebbe al Real di assicurarsi un top player assoluto a un prezzo contenuto rispetto alla clausola di 75 milioni di Diogo Costa.

Al momento, però, il cuore di “Magic Mike” batte ancora per il rossonero. La sua volontà è quella di restare a Milanello e tornare a calcare i palcoscenici della Champions League sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico che già un anno fa fu decisivo per la sua permanenza a Milano. Resta da capire se, di fronte alla chiamata del club più titolato d’Europa, le ambizioni del portiere e le necessità di bilancio del club di Via Aldo Rossi rimarranno allineate.