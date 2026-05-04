Calciomercato Milan, Tare rivoluziona l’attacco: da Nkunku a Fullkrug, chi parte e chi resta

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a rivoluzionare l’attacco in vista della prossima estate: chi parte e chi resta

La trasferta sul campo del Sassuolo ha sancito la definitiva crisi del reparto avanzato rossonero, che sarà oggetto di una profonda ristrutturazione estiva. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Milan ha già preso decisioni drastiche su diversi elementi: Niclas Füllkrug non verrà riscattato e farà ritorno al West Ham dopo una stagione deludente. Destino analogo per Christopher Nkunku, la cui avventura a Milano sembra essere giunta al capolinea dopo un solo anno caratterizzato da prestazioni inconsistenti, culminate nel pesante KO del Mapei Stadium.

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Calciomercato Milan e il rebus Leao: stelle in bilico

Il futuro dei pezzi pregiati della rosa è più che mai incerto, con la dirigenza pronta a valutare scenari fino a poco tempo fa imprevisti:

Rafael Leão : Nuovamente bersagliato dai fischi dei tifosi durante la sostituzione di ieri, il portoghese non è più incedibile. Davanti a un’offerta congrua (tra i 50 e gli 80 milioni di euro), il club darà il via libera alla cessione.

: Nuovamente bersagliato dai fischi dei tifosi durante la sostituzione di ieri, il portoghese non è più incedibile. Davanti a un’offerta congrua (tra i 50 e gli 80 milioni di euro), il club darà il via libera alla cessione. Christian Pulisic : Ancora a secco di reti in questo 2026 , l’americano è finito sotto esame insieme a Santiago Gimenez ; per entrambi verranno fatte riflessioni accurate nelle prossime settimane.

: Ancora a secco di reti in questo , l’americano è finito sotto esame insieme a ; per entrambi verranno fatte riflessioni accurate nelle prossime settimane. Nuovi Obiettivi: Per ricostruire il reparto, il Milan monitora con attenzione Gonçalo Ramos del PSG (possibile l’ipotesi prestito) e Moise Kean della Fiorentina.