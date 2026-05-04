Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Kone: spunta la clausola rescissoria. I dettagli

Calciomercato Milan, continui aggiornamenti sul forte interesse rossonero per Koné del Sassuolo: clausola da 35 milioni

La dolorosa sconfitta per 2-0 rimediata al Mapei Stadium contro il Sassuolo ha accelerato le riflessioni in casa Milan per la prossima stagione. Con l’obiettivo Champions League da blindare dopo un’annata di assenza, la dirigenza rossonera sta già programmando il mercato estivo, mettendo nel mirino un protagonista proprio della sfida di ieri: Ismael Koné. Il centrocampista classe 2002 è un profilo che mette d’accordo tutti gli ambienti di via Aldo Rossi, spinto anche dalle parole del direttore sportivo Igli Tare, che nel pre-partita su DAZN ne ha lodato le caratteristiche e l’esperienza internazionale maturata in Francia.

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Calciomercato Milan, Koné e la sfida all’Inter: le cifre del colpo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan ha già avviato i primi contatti con l’entourage del canadese, stimato profondamente da Massimiliano Allegri:

Concorrenza nerazzurra : L’ Inter si è mossa con anticipo nelle scorse settimane, sondando il terreno con il Sassuolo e il giocatore, prefigurando un possibile derby di mercato estivo.

: L’ si è mossa con anticipo nelle scorse settimane, sondando il terreno con il Sassuolo e il giocatore, prefigurando un possibile derby di mercato estivo. La posizione di Carnevali : L’A.D. neroverde ha confermato l’esistenza di richieste dall’estero, non escludendo una trattativa con i club milanesi qualora si trovasse la soluzione migliore per tutte le parti.

: L’A.D. neroverde ha confermato l’esistenza di richieste dall’estero, non escludendo una trattativa con i club milanesi qualora si trovasse la soluzione migliore per tutte le parti. Valutazione e clausola : Il Sassuolo, che ha riscattato il giocatore per un totale di circa 13 milioni di euro , oggi ne chiede 30 . Nel contratto di Koné è inoltre presente una clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro .

: Il Sassuolo, che ha riscattato il giocatore per un totale di circa , oggi ne chiede . Nel contratto di Koné è inoltre presente una clausola rescissoria fissata a . Strategia rossonera: Per il Milan, il profilo di Koné rappresenta un’opportunità preziosa per rinforzare la mediana, pur non essendo al momento indicata come l’unica priorità assoluta della lista.