Mercato Milan, sale l’ansia cessioni: bilancio in rosso (senza Champions) a meno che non venga ceduto un prezzo pregiato

Mercato Milan, senza la Champions scatta l’allarme cessione importante: ecco tutti i dettagli del possibile scenario

La tensione in casa Milan è ormai palpabile e va ben oltre il rettangolo verde. Quella che doveva essere la stagione del definitivo rilancio europeo sotto la guida di Massimiliano Allegri si è trasformata in un finale di campionato ad alta tensione. La qualificazione in Champions League, data quasi per scontata fino a poche settimane fa, è ora un obiettivo da difendere con i denti per evitare un vero e proprio terremoto societario. Senza gli introiti della massima competizione continentale, il progetto tecnico e la stabilità economica del club rischierebbero di vacillare pericolosamente.

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scatta una fotografia preoccupante della situazione finanziaria rossonera. Il club si trova davanti a un bivio temporale e strategico: «Il bilancio di quest’anno si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto uno dei pezzi pregiati (Pavlovic ha estimatori oltre Manica; Rabiot senza Allegri potrebbe chiedere di andarsene). Senza i soldi che garantisce la qualificazione alla Champions, anche quello della prossima stagione rischia di andare in rosso». Questa analisi mette in evidenza come la dirigenza possa essere costretta a sacrificare i big della rosa per far quadrare i conti entro la fine del mese prossimo.

Mercato Milan e il nodo delle cessioni eccellenti

La possibile partenza di Strahinja Pavlovic, corteggiato con insistenza da diversi club di Premier League, rappresenterebbe una perdita tecnica pesantissima per la difesa rossonera, ma garantirebbe quella plusvalenza necessaria a sanare le perdite. Allo stesso modo, il futuro di Adrien Rabiot appare strettamente legato a quello dell’allenatore: un eventuale addio di Allegri potrebbe spingere il centrocampista francese a cercare nuovi stimoli lontano da Milano. Il rischio concreto è quello di veder depotenziata una squadra che, al contrario, avrebbe bisogno di innesti di qualità per tornare competitiva ai massimi livelli.

In questo scenario, le ultime partite di campionato assumono un valore che va ben oltre i tre punti in palio. Ogni scivolone potrebbe costare carissimo, innescando una reazione a catena che comprometterebbe non solo la prossima sessione di mercato, ma l’intero appeal internazionale del Milan. La società attende con il fiato sospeso, consapevole che il destino del bilancio è legato indissolubilmente ai risultati sul campo.