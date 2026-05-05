Mercato Milan, la Champions League è vitale per tre motivi: il futuro di Allegri, il rinnovo di Modric e il budget estivo

Mercato Milan, la Champions League è fondamentale per il futuro del club così come quello di Allegri e Modric

L’atmosfera in casa Milan è drasticamente cambiata nel giro di pochi giorni. La recente sconfitta contro il Sassuolo ha bruscamente interrotto la serenità dell’ambiente rossonero, trasformando una posizione di classifica rassicurante in un vero e proprio allarme Champions. Con la Roma ora distante solo tre punti, il margine di errore si è ridotto ai minimi termini per la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Per il club di via Aldo Rossi, centrare la qualificazione non è solo un traguardo sportivo, ma una necessità economica vitale per il futuro del brand.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il mancato accesso alla massima competizione europea provocherebbe il crollo immediato del progetto iniziato la scorsa estate. In caso di esclusione, la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera non sarebbe più così certa, mettendo in discussione la guida tecnica per il prossimo anno. La società si troverebbe costretta a rivedere totalmente le proprie strategie, con il rischio concreto di veder partire i pezzi pregiati della rosa a causa della mancanza di introiti.

Mercato Milan, l’impatto e il nodo dei rinnovi

Le ripercussioni colpirebbero duramente anche i leader carismatici del gruppo. Un nome su tutti è quello di Luka Modric: il fuoriclasse croato perderebbe la motivazione principale per dire di sì al rinnovo di contratto per un ulteriore anno con il Diavolo. Senza il palcoscenico europeo, il legame tra il numero dieci e il club potrebbe interrompersi bruscamente, privando la squadra di un’esperienza internazionale diventata ormai imprescindibile per la crescita dei più giovani.

Infine, il mercato estivo subirebbe una brusca frenata. Oltre alla riduzione del budget da investire, il Milan dovrebbe fare i conti con una inevitabile diminuzione dell’appeal verso i grandi calciatori internazionali. Profili del calibro di Leon Goretzka, individuato come il primo obiettivo assoluto per rinforzare il centrocampo, difficilmente accetterebbero il trasferimento a Milano senza la certezza della Champions League. Ogni piano di potenziamento sembra dunque passare obbligatoriamente dai prossimi risultati in campionato.