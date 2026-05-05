Settore Giovanile Milan, buona la prima per Parolo: Venezia demolito, si va ai quarti di finale. Le ultime

Settore Giovanile Milan, l’Under 16 di mister Parolo rifila 8 gol in 2 partite al Venezia e stacca il pass per i quarti di finale: prossimo ostacolo il Pescara. Gli ultimi aggiornamenti

Svelate le avversarie per gli ottavi di finale, è tempo dunque di primi esiti per il Settore Giovanile Milan: nell’ultima settimana, infatti, l’Under 16 allenata da mister Parolo ha passato il primo turno contro il Venezia. Ecco di seguito il risultato finale del match. I ragazzi classe 2010 hanno battuto sonoramente gli avversari veneti, all’andata vittoria per 3-1 e al ritorno un rotondo 5-0 casalingo che hanno permesso di staccare il pass per i quarti di finale.

L’avversario al prossimo turno sarà il Pescara, una delle soprese di questa stagione: gli abruzzesi infatti hanno eliminato una delle favoritissime per la vittoria finale, la Fiorentina, assicurandosi la qualificazione in casa (vittoria 3-0) e resistendo al ritorno (sconfitta per 2-0). Occhio quindi alla trasferta trappola a Pescara per i rossoneri, che comunque giungono alla partita con una discreta dose di fiducia.